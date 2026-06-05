فيفا يقرر بروتوكولاً جديداً للنشيد الوطني في مونديال 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن تغيير في مراسم النشيد الوطني خلال كأس العالم 2026، حيث سيتجمع اللاعبون أمام أعلام بلادهم بدلاً من الوقوف في صف واحد، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية والفخر الوطني.

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة تعريف الأجواء الاحتفالية في الملاعب، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اعتماد بروتوكول جديد للنشيد الوطني خلال مباريات كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

بموجب هذا القرار، لن يعود اللاعبون يقفون بالطريقة التقليدية على خط واحد أثناء عزف النشيد الوطني، بل سيتجمع كل منتخب أمام علم بلاده العملاق الذي سيفرد على أرضية الملعب، ليتحول وسط الملعب إلى مسرح رئيسي لمشهد وطني استثنائي يسبق صافرة البداية. ويأتي هذا التغيير ضمن رؤية فيفا الطموحة لتقديم نسخة استثنائية من المونديال الأكبر حجما وجماهيرية، حيث ستشهد البطولة لأول مرة إقامة 104 مباريات عبر ثلاث دول مختلفة، مما يتطلب ابتكارات تنظيمية تناسب هذا الحجم غير المسبوق.

ويرى مسؤولو فيفا أن الوقوف المباشر أمام العلم الوطني سيمنح اللاعبين والجماهير لحظات أكثر تأثيرا وعاطفة، ويعزز مشاعر الانتماء والفخر الوطني، كما سيمنح المصورين فرصة لالتقاط صور بصرية أكثر قوة وإبهارا تنتشر عبر وسائل الإعلام العالمية. هذا البروتوكول الجديد ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحديث تجربة المشجعين داخل الملاعب وخارجها، حيث تسعى فيفا إلى خلق بيئة احتفالية تبدأ من لحظة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب.

ومن المتوقع أن تشهد المباريات الكبرى، خاصة في الأدوار الإقصائية، مشاهد مهيبة تجمع آلاف الجماهير وهم يهتفون لأعلام بلادهم العملاقة التي تغطي جزءا كبيرا من الملعب، مما يحول دائرة المنتصف إلى نقطة جذب بصرية لا تنسى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التغيير يعكس رغبة فيفا في تكريس الروح الرياضية والوحدة بين الأمم، حيث سيكون لكل مباراة طابعها الخاص الذي يمزج بين المنافسة الشرسة والاحترام المتبادل.

وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا من بعض الاتحادات الكروية الوطنية، التي ترى فيه فرصة لتسليط الضوء على هويتها الثقافية والوطنية أمام جمهور عالمي يصل تعداده إلى مليارات المشاهدين. ومع ذلك، أبدى البعض تحفظاتهم بشأن التحديات اللوجستية المحتملة، مثل سرعة فرد الأعلام العملاقة وضمان عدم تأثيرها على رؤية الجماهير أو اللاعبين. لكن فيفا أكدت أن الفرق الفنية والتقنية قد وضعت حلولا مبتكرة تضمن سير البروتوكول بسلاسة، بما في ذلك استخدام أقمشة خفيفة ومحركات أرضية دقيقة تسمح بنشر الأعلام في ثوان معدودة.

وفي السياق نفسه، تعمل فيفا أيضا على تطوير أنظمة صوتية وإضاءة متطورة تتماشى مع المشهد الجديد، لتخلق تجربة حسية متكاملة تجمع بين الموسيقى والألوان والحركة. ويأتي هذا الابتكار في وقت تتزايد فيه المنافسة بين البطولات الكبرى على جذب الجماهير، حيث تسعى فيفا إلى تقديم منتج ترفيهي لا يقتصر على جودة المباريات فقط، بل يمتد إلى كل تفاصيل التنظيم.

وبهذه الخطوة، تؤكد فيفا أنها لا تكتفي بتطوير الجوانب الفنية للعبة، بل تهتم أيضا بالجانب الاحتفالي والثقافي الذي يحيط بها، مما يعزز مكانة كأس العالم كأكبر حدث رياضي واجتماعي على وجه الأرض. ويبقى السؤال: كيف ستتفاعل الجماهير والمنتخبات مع هذا البروتوكول الجديد خلال مونديال 2026؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة





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كأس العالم 2026 فيفا النشيد الوطني بروتوكول جديد المونديال

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