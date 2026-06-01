فيفا يطلق برنامجًا تعليميًا عالميًا لتطوير كرة القدم النسائية وعلاج نقص الأبحاث النسائية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' عن إطلاق مبادرة تعليمية عالمية بعنوان 'الصحة والأداء لدى المرأة' بهدف سد الفجوة في الأبحاث الرياضية المرتبطة بالنساء. تضمنت المبادرة منصة إلكترونية تقدم 30 وحدة تعليمية تغطي 13 موضوعًا مختلفًا، وتستهدف اللاعبات والمدربين والطواقم الطبية وأولياء الأمور في جميع الاتحادات الأعضاء.

يكثف الاتحاد الدولي لكرة القدم 'ال فيفا ' جهوده لسد إحدى أكثر المشكلات المهملة في عالم اللعبة، وهي نقص الأبحاث المتعلقة بالرياضيات، من خلال برنامج تعليمي عالمي جديد مصمم لتطوير كرة القدم النسائية ، بداية من الهواة وصولاً إلى المحترفات.

وأطلق 'فيفا'، اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان 'الصحة والأداء لدى المرأة'، وهي قائمة على منصة إلكترونية تقدم 30 وحدة تعليمية تغطي 13 موضوعاً مختلفاً، وتستهدف جميع الفئات، من اللاعبات الشابات وأولياء الأمور وصولاً إلى المدربين والطواقم الطبية وجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم. وقالت ساراي بارمان، رئيسة قسم كرة القدم النسائية: 'الفيفا يستهدف تحسين صحة ورفاهية وأداء كل لاعبة في كرة القدم، وتحسين المعرفة أكثر حول النساء والفتيات على جميع مستويات اللعبة'.

وأشار 'فيفا' إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في شعبية كرة القدم النسائية، فإن معظم الأبحاث التي تحدد أساليب التدريب والتعافي ما زالت تستند إلى بيانات الذكور. وأظهرت مراجعة لأكثر من 5000 دراسة في مجال علوم الرياضة نشرت بين عامي 2014 و2020 أن 34% فقط من المشاركين كانوا من الإناث، بينما ركزت 6% فقط من الدراسات بشكل حصري على السيدات.

ويقول 'فيفا' إن برنامجه الجديد، الذي تم تطويره بالتعاون مع خبراء بارزين وتضمن بعض آراء لاعبات بارزات، من بينهن كارلي لويد الفائزة بكأس العالم مرتين، سيساعد في تغيير هذا الواقع. وقبل عام من انطلاق كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، أكد 'فيفا' أن تحسين الوصول إلى البيانات الخاصة بالإناث، وتشجيع مناقشة مواضيع أكثر انفتاحاً حول الصحة، سيكونان عاملين أساسيين لزيادة الاحترافية في اللعبة.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الفيفا المستمرة لتعزيز كرة القدم النسائية على مستوى العالم، مع التركيز على الجوانب العلمية والطبية التي كانت Historically مهملة. وتشير الإحصاءات إلى وجود فجوة كبيرة في الأبحاث بين الجنسين، مما يؤثر سلباً على تطوير اللعبة للفتيات والنساء. وتسعى المنصة التعليمية الجديدة إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم محتوى علمي موثوق ومصمم خصيصاً للاحتياجات النسائية. وتشمل الوحدات التعليمية مواضيع مثل الفسيولوجيا، التغذية، الوقاية من الإصابات، والصحة النفسية، وغيرها.

كما أن استهداف الفئات المتعددة من اللاعبات الشابات إلى الطواقم الطبية يضمن انتشار المعرفة على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في رفع مستوى الأداء والرفاهية للاعبات كرة القدم حول العالم، وتعزيز مشاركة الفتيات في اللعبة، وتمهيد الطريق للمزيد من الأبحاث المستقبلية المخصصة للنساء في الرياضة. ويأتي إطلاق المبادرة قبل نحو عامين من كأس العالم للسيدات 2027، مما يعكس التزام الفيفا بتحسين البنية التحتية والمعرفة العلمية للعبة النسائية قبل هذا الحدث الكبير





