تفاصيل وثائق مسربة عن شركة فيفا فورورد إنتربرايز التي يقودها جياني إنفانتينو، وخطة الخصخصة التي بلغت 20 مليار دولار وأثارت استياء الاتحادات القارية.

كشفت وثائق صحفية مسربة أمس الاثنين عن تفاصيل غير مسبوقة لمشروع شركة " فيفا فورورد إنتربرايز"، التي اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو تأسيسها لخصخصة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. تشير هذه التقارير الجديدة، التي نشرتها صحيفتا "نيويورك بوست" و"ذا غارديان"، إلى أن الخطة المقترحة كانت تمتد لمدة طويلة جداً تصل إلى 96 عاماً، مما يجعلها واحدة من أطول العقود التجارية في تاريخ الرياضة العالمية.

طبيعة عقد الخصخصة وآليته الزمنية

أوضحت صحيفة "ذا غارديان" أن مدة العقد المقدم من قبل الشركة ستكون قابلة للتجديد تلقائياً، وهو ما يسمح ببلوغ الحد الأقصى للفترة التعاقدية البالغة 96 عاماً. من جانبها، أشارت "نيويورك بوست" إلى أن إنهاء هذا العقد الطويل لن يكون ممكناً إلا في حال ارتكاب مخالفات جسيمة من قبل الشركاء المستثمرين أو إدارة الشركة، مما يعكس عمق الربط التجاري الذي كان يهدف إليه إنفانتينو.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قد كشفت للمرة الأولى عن ملامح هذه الشركة وخططها في 28 يوليو الماضي، مما دفع جياني إنفانتينو إلى التخلي رسمياً عن الفكرة في الأول من أغسطس بعد اعتراضات قوية. كان المقصود من هذه الخطوة هو السماح لمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على حصة أقلية في الشركة، وهي خطوة اعتُبرت محاولة لخلق مصدر دخل مستقل عن الهيكل التقليدي للاتحاد الدولي.

دور ثرايف كابيتال والمستثمرين المقترحين

أكد "فيفا" في يوليو الماضي أن مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص كان من المقرر أن تقودها شركة "ثرايف كابيتال"، وهي مؤسسة استثمارية أسسها جوشوا كوشنر، الذي يشغل صفة شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يبرز هذا الارتباط بالبيئة السياسية والاقتصادية الأمريكية أهمية الدور الذي كان من المفترض أن تلعبه هذه الشركة في إدارة الأصول التجارية الضخمة لكأس العالم.

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تضمنت الوثائق المسربة تفاصيل دقيقة حول حوافز مالية ضخمة مخصصة لإدارة الشركة المقترحة. كانت المكافآت تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار مقابل كل مليار دولار من ميزانية الشركة، والتي قُدرت بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام الطموح الهائل للمبادرة ومحاولة جذب استثمارات ضخمة مقابل إدارة طويلة الأمد للحقوق التجارية.

مواقف الاتحادات القارية والانتخابات المقبلة

أدى فشل هذه الخطة إلى تداعيات سياسية كبيرة داخل هيكلية الاتحاد الدولي، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في أغسطس الماضي فقدان ثقته تماماً في جياني إنفانتينو بسبب هذا المقترح. جاء هذا الرفض القاطع كدعم ضمني للمرشح الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي أعلن ترشحه لمنافسة السويسري في انتخابات رئاسة "فيفا" المقررة عام 2027.

على الرغم من هذه المعارضة القارية، لا يزال جياني إنفانتينو يعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة خلال مؤتمر "فيفا" القادم. من المنتظر أن يُعقد هذا المؤتمر في الرباط بالمغرب في مارس المقبل، حيث سيصوت المندوبون على مستقبل قيادة المنظمة ومشاريعها التجارية، وسط ترقب لمدى تأثير فضيحة الخصخصة المقترحة على التحالفات السياسية داخل الهيئة الرياضية العالمية.