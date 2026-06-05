فيفا يتوقع إيرادات قياسية في كأس العالم 2026 وسط غموض حول حصة المدن المضيفة

يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيق عائدات قياسية تبلغ 13 مليار دولار خلال دورة 2023-2026، منها 8.9 مليار دولار في عام 2026 وحده، مع زيادة بنسبة 56% عن مونديال 2022. وتشمل العوائد التذاكر (أكثر من 3 مليارات دولار) وحقوق البث (نحو 4 مليارات دولار). لكن المدن المضيفة قد لا تحصل على نصيب عادل، حيث تذهب معظم الإيرادات إلى فيفا بينما تتحمل المدن تكاليف البنى التحتية.

يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) تحقيق عائدات قياسية غير مسبوقة خلال دورة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في دورة 2023-2026 سيصل إلى 13 مليار دولار أميركي، منها 8.9 مليار دولار في عام 2026 وحده. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 56% مقارنة بنسخة 2022 في قطر، و67% عن نسخة 2018 في روسيا، وحوالي الضعف مقارنة بمونديال 2014 في البرازيل.

ويعزو الخبراء هذا النمو الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع في عدد المنتخبات المشاركة مما يوسع قاعدة الجماهير، وإلى التنظيم المشترك عبر ثلاث دول كبرى توفر واجهة جذابة للرعاة، وإلى تحسين فيفا لاستراتيجياته التسويقية مثل التسعير الديناميكي للتذاكر والضغط على الصين لزيادة حقوق البث. ويؤكد رافاييلي بولي، مدير مرصد كرة القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضية، أن قوة العلامة التجارية لكأس العالم تجعل نموها مستداما على المدى الطويل، وأن هذه القفزة في العائدات ليست مجرد نتيجة لزيادة عدد المباريات من 64 إلى 104.

وعلى صعيد توزيع الأرباح، يخطط فيفا لإنفاق 3.7 مليار دولار على تنظيم البطولة، يذهب ربعها تقريبا إلى المنتخبات المشاركة والأندية التي يلعب لها اللاعبون. وقد رفع الاتحاد الدولي مجموع الجوائز المالية بنسبة 15% ليصل إلى 871 مليون دولار، مقارنة بـ440 مليون دولار في مونديال قطر. وسيحصل كل منتخب مشارك على حد أدنى قدره 12.5 مليون دولار، بينما ينال المنتخب الفائز 50 مليون دولار.

ومع ذلك، تبقى التكاليف مرتفعة بشكل كبير بسبب الامتداد الجغرافي للبطولة والضرائب المفروضة في الولايات المتحدة وكندا، والتي قد لا تعوضها هذه الجوائز إذا لم تنجح الاتحادات في الحصول على إعفاءات ضريبية. كما يخصص فيفا 1.7 مليار دولار لبرنامجه التنموي في عام 2026 وحده، وهو أداة مهمة لتعزيز شعبيته بين الاتحادات الأعضاء الـ211. أما بالنسبة للمدن المضيفة الـ16، فتبدو العوائد أكثر غموضا.

وغالبا ما تكون هذه المدن الأضعف في المفاوضات، حيث تذهب معظم الإيرادات وحتى رسوم مواقف السيارات إلى فيفا، بينما تتحمل المدن تكاليف البنى التحتية والأمنية. وتشير العقود الموقعة إلى عدم التوازن في توزيع الأرباح. وقد حذرت جمعية الفنادق الأميركية في مايو الماضي من حجوزات أقل من المتوقع في العديد من المدن، بسبب قيود التأشيرات والسياق الجيوسياسي، وإلغاء حجوزات كبيرة كان فيفا قد قام بها.

وفي المقابل، سجلت ميامي التي تستضيف سبع مباريات حجوزات أفضل من المتوقع، وتنتظر مليون زائر وخلق 9 آلاف وظيفة. كما قدرت اللجنة المحلية في نيويورك-نيوجيرزي، التي تستضيف ثماني مباريات بينها النهائي، العائدات على المنطقة بنحو 3.3 مليار دولار





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 فيفا الإيرادات المدن المضيفة الجوائز المالية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر وهولندا الودية.. قناة تنقلها مجاناًتتجه أنظار محبي كرة القدم مساء اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، إلى مدينة أمستردام حيث...

Read more »

«الطاقة» تستعرض المرصد الوطني لمراكز البياناتشاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في خلوة الجاهزية الرقمية 2026، حيث استعرضت «المرصد...

Read more »

قبل انطلاقه.. حالات جديدة للطرد المباشر في كأس العالم 2026بدأت جماهير كرة القدم في ترقب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، الذي يشهد مرحلة جديدة من...

Read more »

اتحاد المصارعة يعتمد خطة الموسم المقبل بتوسيع نطاق بطولاتهاعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة خطة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والتي تتضمن توسيع نطاق...

Read more »

«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق «بردوا عليهم» بـ 24 مليون درهمأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة الصيف لعام 2026، تحت شعار «برّدوا عليهم»،...

Read more »

امتحانات نهاية العام من 24 الجاري حتى 3 يوليوتنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025 - 2026 الأربعاء 24 يونيو،...

Read more »