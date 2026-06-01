فيفا: جدول مباريات كأس العالم تحت 17 سنة

أعلن الاتحاد الدولي ل كرة القدم رسمياً جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبلين.

ستشارك نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم في هذه النسخة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخباً. استضافت قطر النسخة الأولى من البطولة العام الماضي، وستستضيف نسخة هذا العام أيضاً. وسوف تشهد نسخة هذا العام العديد من المباريات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة البطولة بمشاركة 48 منتخباً يتنافسون على اللقب. ويبرز لقاء المنتخب القطري ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى، كأحد أبرز مواجهات دور المجموعات.

كما يلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة، بينما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الثانية عشرة بين منتخبي كولومبيا واليابان. وتقام البطولة مجدداً في مجمع المسابقات في أسباير زون، حيث ستُلعب ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات ودور الـ32.

وتنطلق المباريات من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، فيما تقام آخر مباريات اليوم في السادسة والنصف مساءً، أما يومي الخميس والجمعة فتنطلق المباريات في تمام الرابعة مساءً، على أن تقام آخر المباريات في الساعة السابعة مساءً. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر المقبل على استاد خليفة الدولي، الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، وسبق له استضافة ثماني مباريات في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى نهائي النسخة الماضية من مونديال الناشئين





