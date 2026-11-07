فيضانات غزة: أمطار غزيرة تغمر 270 ألف خيمة وتفاقم معاناة النازحين

مياه الأمطار تدمر آلاف الخيام في غزة وتهدد 400 ألف نازح بالخطر. نقص الوقود والتدفئة يعمد المعاناة الإنسانية وسط انهيارات في المباني.

غمرت مياه الأمطار الغزيرة آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة ، مما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الجوية القاسية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت بأن تسرب المياه إلى داخل الخيام أدى إلى إتلاف مقتنيات العائلات النازحة، لا سيما تلك المقامة في المناطق المنخفضة.

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تستمر تأثيرات المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية، مما يثير مخاوف كبيرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية الراهنة في القطاع.

تداعيات جوية على المباني والمتضررين

أفادت التقارير بتسجيل إصابات لمواطنين جراء انهيار جدار مبنى سبق أن تعرض لقصف الاحتلال شمال قطاع غزة.

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وقد ساهمت غزارة الأمطار وتداعياتها على المباني المتضررة والآيلة للسقوط في تفاقم مخاطر الانهيار على المدنيين القريبين.

يعيش أكثر من 400 ألف نازح في مواقع شديدة الخطورة، وهي مواقع معرضة بشكل مباشر للفيضانات وتجمع مياه الأمطار.

كما يقيم عدد آخر من النازحين بالقرب من شاطئ البحر، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمالات تعرضهم لمخاطر المنخفضات الجوية والعواصف الشتوية المتوقعة.

نقص الوقود يعمد معاناة العائلات النازحة

يُقدّر عدد الخيام التي تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات القطاع بنحو 270 ألف خيمة، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة البشرية.

يفاقم غياب الوقود وشح وسائل التدفئة من معاناة النازحين، إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن توفير الدفء لأطفالها وكبار السن.

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يؤدي انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل وتسرب مياه الأمطار إلى أماكن إيوائهم إلى تضخيم الحدة الإنسانية للأزمة.

تحذيرات من مخاطر صحية وجسدية متزايدة

تواجه العائلات النازحة صعوبات بالغة في الحفاظ على الحد الأدنى من ظروف المعيشة الآمنة بسبب نقص الإمكانات ووسائل الحماية.

تشير التقديرات إلى أن استمرار هذا المنخفض الجوي قد يؤدي إلى خراب أكبر في البنية التحتية المؤقتة للسكان المهجرين.

تتزايد المخاوف من انتشار الأمراض نتيجة للعيش في ظروف رطبة ومبللة دون قدرة على توفير التدفئة اللازمة للعزل الحراري.