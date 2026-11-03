فيراري تبيع جميع وحدات لوتشي الكهربائية المسوقة لعام 2027

أعلنت فياري تخصيص كل الوحدات المتاحة من سيارة لوتشي الكهربائية لعام 2027، مما يعكس طلباً قوياً رغم الجدل حول التصميم المستقبلي للسيارة.

أعلنت شركة فياري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية عن اكتمال عملية حجز جميع الوحدات المتاحة من طرازها الكهربائي الجديد " لوتشي" المخصص للبيع خلال عام 2027. جاء هذا الإعلان الرسمي خلال عرض نتائج الربع الثالث للشركة، حيث أكد الرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا أن الطلب الأولي على أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة التجارية قد استوعب كامل الإنتاج المخطط له مسبقاً.

تحقق الطلب القوي على الطراز الكهربائي

أكد بينيديتو فينيا، الرئيس التنفيذي لشركة فياري، أن الشركة تشعر بـ"راضية للغاية" إزاء الاستقبال الواسع الذي حظيت به السيارة الجديدة قبل بدء عملية التسليم الفعلية للعملاء. وأشار إلى أن جميع الحجزيات المقررة للبيع العام المقبل قد تم تخصيصها بنجاح، مما يدل على قوة الرغبة في امتلاك هذه الأيقونة الجديدة حتى دون تجربة القيادة الفعلية لها.

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وأوضح فينيا أن التجارب الموجهة خصيصاً للعملاء، والتي من المقرر تنظيمها خلال عام 2027، قد تسهم بشكل إضافي في تعزيز الطلب المستقبلي. كما أشار إلى أن الراغبين في الحصول على السيارة بعد استنفاد المخصصات الحالية سيضطرون للانتظار عاماً إضافياً، مما يعكس شح العرض مقارنة بالطلب المتزايد.

التحديات التقنية وجداول الإنتاج المحددة

كشف الرئيس التنفيذي أن السيارة دخلت مرحلة الإنتاج وفق الجدول الزمني المحدد بدقة، مع توقع ظهور عدد من الوحدات على الطرق قبل نهاية العام الجاري. وستبدأ تجارب القيادة الدولية للإعلاميين ثم العملاء خلال الربع الأول من عام 2027، كخطوة تحضيرية مهمة قبل الإطلاق التجاري الكامل.

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رفض بينيديتو فينيا الكشف عن العدد المستهدف الدقيق لمبيعات الطراز خلال العام المقبل، لكنه أكد أن الشركة لا تواجه مشكلات جوهرية على صعيد الإنتاج أو الطلب. وأشار إلى أن السيارة أكثر تعقيداً من الطرازات السابقة نظراً لما تتضمنه من مكونات وتقنيات جديدة تتطلب دقة عالية في التصنيع.

ردود الفعل تجاه التصميم والخطط المستقبلية

جاء الإقبال الكبير على "لوتشي" رغم الجدل الذي أثاره تصميمها غير التقليدي عند الكشف عنها في مايو الماضي، إذ واجهت انتقادات من بعض المتابعين. إلا أن فينيا أكد أن هذه الانتقادات لم تؤثر على الأداء التجاري للعلامة التجارية، مشيراً إلى أن دفتر طلبات الشركة عموماً يمتد إلى عام 2028.

تعمل فياري حالياً على تطوير طرازات كهربائية إضافية ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع مجموعتها، مستهدفة أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل 20% من إجمالي طرازاتها بحلول عام 2030. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق طرازات جديدة وتوسيع خيارات التخصيص المقدمة للعملاء، مما يعكس استمرار الطلب القوي على سياراتها الفاخرة.