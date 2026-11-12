فيرتيغلوب تعلن ارتفاع الإيرادات بنسبة 44% في التسعة أشهر الأولى من 2026

فيرتيغلوب تسجل إيرادات بـ 10.7 مليارات درهم ونموًا في صافي الربح بنسبة 56% مدفوعة بارتفاع أسعار الأمونيا، مع خطط جديدة لخفض التكاليف.

حققت شركة فيرتيغلوب ارتفاعًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت الإيرادات نموًا سنويًا بلغ 44% لتصل إلى 10.7 مليارات درهم، ما يعادل 2.9 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتحقيق صافي الربح المعدل العائد للمساهمين مستوى قياسيًا بنسبة 56%، ليصل إلى 1.3 مليار درهم (341 مليون دولار).

التفاصيل المالية والأداء التشغيلي للربع الثالث

شهد الربع الثالث من عام 2026 تباينًا في المؤشرات الرئيسية لشركة فيرتيغلوب، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات درهم (905 ملايين دولار). ومع ذلك، انخفضت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% لتصل إلى 848 مليون درهم (231 مليون دولار).

Also read طرح تذاكر كأس سوبر إعمار بين العين وشباب الأهلي

كما سجل صافي الربح المعدل العائد للمساهمين انخفاضًا حادًا بنسبة 62% في الربع الثالث، ليصل إلى 187 مليون درهم (51 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في تكاليف الخدمات اللوجستية والتكاليف التشغيلية التي أثرت على هوامش الأرباح، رغم ارتفاع أسعار الأمونيا وأحجام المبيعات.

استراتيجية خفض التكاليف وتوسع الإنتاج

أعلن أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب، عن إطلاق برنامج "FIT3" الجديد، الذي يستهدف تحقيق وفورات سنوية إضافية بقيمة 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) في التكاليف غير المرتبطة بالغاز بحلول نهاية عام 2028. يأتي هذا البرنامج بعد نجاح الشركة في تنفيذ مستهدفها الأولي لتحسين التكاليف بقيمة 202 مليون درهم (55 مليون دولار).

Advertisement

كما أفاد الحوشي بأن الفرق التجارية واللوجستية في فيرتيغلوب نجحت في رفع صادرات الشركة من الإمارات إلى 95% من الإنتاج خلال الربع الثالث، مقارنةً بنسبة 56% مسجلة في الربع الثاني من عام 2026. وأكدت هذه الإنجازات قدرة الشركة على التعامل مع الاضطرابات وتحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية.

تأثير الشركة المصرية للصناعات الأساسية على الأرباح

أسهمت أعمال الصيانة الرئيسية التي أنجزتها فيرتيغلوب في الشركة المصرية للصناعات الأساسية في زيادة إنتاج المصنع بنحو 20%. ومن المتوقع أن يضيف هذا التحسن نحو 99 مليون درهم (27 مليون دولار) سنويًا إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مقارنة بخط الأساس وأسعار عام 2024.

ويعود هذا الأثر الإيجابي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وموثوقية العمليات في المصنع المصري، مما ساعد بشكل كبير في الحد من أثر انخفاض أسعار اليوريا وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها على النتائج المالية للشركة خلال الفترة الماضية.

توزيعات الأرباح واستراتيجية النمو 2030

أعاد "فيرتيغلوب" أكثر من 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) من رأس المال إلى المساهمين، بما في ذلك جميع توزيعات الأرباح المدفوعة وعمليات إعادة شراء الأسهم منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021. وشمل ذلك توزيعات أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 551 مليون درهم (150 مليون دولار)، والتي دُفعت في أكتوبر 2026.

Advertisement

وتدخل فيرتيغلوب الربع الأخير من عام 2026 في ظل تحسن ظروف السوق، وبدعم من صندوق XRG، مستمرةً في استكشاف الفرص التي تتيحها استراتيجية "النمو 2030". تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد مجزية بمعدلات مرتفعة، وتدفقات نقدية مستدامة، وقيمة طويلة الأمد للمساهمين، مع عودة النفقات الرأسمالية للصيانة إلى مستوياتها الطبيعية اعتبارًا من عام 2027.