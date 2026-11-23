مجموعة فيرتكس القابضة الإماراتية تتوسع في ماليزيا عبر مشروع مشترك مع برجايا روسترز لامتلاك أغلبية حصة كيني روجرز روسترز بقيمة أصول 1.6 مليار درهم.

أعلنت مجموعة فيرتكس القابضة ، المؤسسة في أبوظبي، عن اكتمال عملية الاستحواذ على الحصة الأغلبية في أعمال سلسلة مطاعم كيني روجرز روسترز داخل ماليزيا. وتمت هذه الخطوة الاستراتيجية من خلال تأسيس مشروع مشترك مع شركة برجايا روسترز التابعة لمجموعة برجايا فود برهاد المدرجة في بورصة ماليزيا. يهدف هذا التحالف الجديد إلى تشغيل سلسلة المطاعم وتطوير أعمالها، مما يعزز بشكل كبير التوسع الاستثماري الإماراتي في قطاع الأغذية والمشروبات بجنوب شرق آسيا.

تفاصيل الاتفاقية والتوقيع الرسمي

تم توقيع اتفاقية الشراكة والرسمية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور عدد من المسؤولين البارزين. وقع الاتفاق كل من عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة فيرتكس القابضة، ولويس دانيال، مدير شركة برجايا روسترز. وقد تم التوقيع في حضور الدكتور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ماليزيا، مما يؤكد الدعم الدبلوماسي لهذه الاستثمارات المهمة.

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يهدف هذا الاتفاق إلى دمج الموارد المالية والخبرات المحلية لتشغيل العلامة التجارية بكفاءة عالية. تمثل هذه الخطوة دخولاً مباشراً وقويًا لإحدى الشركات العالمية في قطاع الضيافة الماليزي، حيث تعمل السلسلة على تقديم خدماتها لجمهور واسع.

الاستراتيجية التوسعية لفيرتكس القابضة

تُعد هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مجموعة فيرتكس القابضة للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا. تنظر المجموعة إلى ماليزيا كـ "نقطة انطلاق" حاسمة لتعزيز حضورها الإقليمي بشكل أكبر. كما أعلنت المجموعة عن توجهها لدراسة فرص توسيع انتشار العلامة التجارية في أسواق آسيوية أخرى، بالإضافة إلى استكشاف استثمارات إضافية في قطاع الأغذية والمشروبات.

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وصف عامر الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة، ماليزيا بأنها سوق مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة. وأشار إلى أن الاستحواذ على أغلبية حصة كيني روجرز روسترز يمثل خطوة محورية تعكس التزاماً طويل الأمد بالسوق الماليزية.

أضاف خليفة الظاهري، الرئيس التنفيذي لعضو مجلس الإدارة لشؤون الاستثمار، أن المشروع يوفر منصة للاستثمار طويل الأمد. أوضح أن الشراكة تجمع بين رأس المال والإشراف الاستثماري من فيرتكس، والخبرة التشغيلية والمعرفة بالسوق المحلية من برجايا روسترز.

الأصول المالية والهيكل الاستثماري

تعتبر مجموعة فيرتكس القابضة تكتلاً استثمارياً متنوع الأنشطة، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 1.6 مليار درهم. تتوزع محفظة المجموعة عبر قطاعات متعددة تشمل العقارات، والخدمات المالية، والتدقيق، والتعليم، والتكنولوجيا، والأغذية والمشروبات، وإدارة الأصول الاستراتيجية.

تعتمد المجموعة في استراتيجيتها الاستثمارية على تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية ودعم نموها في الأسواق الناشئة والراسخة. وتستند إلى الانضباط في تخصيص رأس المال والحوكمة والشراكات طويلة الأمد لتعزيز عملياتها الدولية في الأسواق الآسيوية.