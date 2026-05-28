فيتنام تعزز تأمين امتحانات الثانوية 2026 بمشاركة الشرطة والجيش لمواجهة غش الذكاء الاصطناعي

اتخذت فيتنام إجراءات أمنية مشددة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2026 التي تشمل 1.2 مليون طالب، بعد مخاوف من انتشار أساليب غش متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأجهزة الإلكترونية، بمشاركة الشرطة والجيش وخطط طوارئ شاملة.

هناك قلق كبير من تطور أساليب الغش leveraging الذكاء الاصطناعي والأجهزة الإلكترونية، مما دفع الحكومة الفيتنامية إلى عقد اجتماع رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء لي تيان تشاو لمراجعة ترتيبات الامتحانات المقررة في الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2026، والتحضيرات للعام الدراسي 2026-2027. التركيز كان على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل مراكز الامتحانات وخارجها مع إعطاء أولوية لرقابة المنصات الإلكترونية وشبكات بيع أجهزة الغش، ومراقبة مسارات نقل أوراق الامتحانات.

تستهدف هذه الخطة أكثر من 1.2 مليون طالب سيمتحنون، مما يتطلب تخطيطاً دقيقاً لتأمين خدمات النقل والكهرباء والمياه والاتصالات والرعاية الصحية في مراكز الامتحانات، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات طوارئ للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والسيول، مع إمكانية تدخل الشرطة والجيش لضمان وصول الطلاب في الوقت المحدد. كما تم التأكيد على ضرورة اختبار أنظمة تشغيل الامتحانات مسبقاً وإعلان النتائج بدقة وأمان فائقين، تحسباً لأي خلل تقني قد يؤدي إلى تسريبات أو أزمات.

في السياق، ناقشت الحكومة الدور المزدوج للذكاء الاصطناعي كأداة تطويرية للتعليم وكوسيلة للغش إذا لم يتم تنظيمه، داعية إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد حدود استخدامه داخل المؤسسات التعليمية ويحمي نزاهة العملية الامتحانية





