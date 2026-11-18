وكالة فيتش تحتفظ بتصنيف شركة دبي للتأمين عند الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى رأس مال تنظيمي بنسبة 196% وإيرادات نمو ملحوظة.

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بياناً رسمياً من لندن ، أكدت فيه تثبيت تصنيف القوة المالية ل شركة دبي للتأمين عند الدرجة A. وقد خصصت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف، مما يعكس استقرار الوضع المالي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مكانتها السوقية الرائدة.

معايير التصنيف والقدرة المالية للشركة

تستند قرارات وكالة فيتش في هذا التصنيف إلى نموذجها المعروف باسم "برزم جلوبال"، الذي يعكس بدقة قوة المركز المالي لشركة دبي للتأمين. وقد وصفت الوكالة رسملة الشركة بأنها "قوية للغاية"، وهو ما يدعم استدامة عملياتها ويقلل من المخاطر المحتملة.

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وتبرز الأرقام الرسمية التي كشف عنها التقرير قوة المركز المالي، حيث سجلت شركة دبي للتأمين نسبة رأس مال تنظيمي بلغت 196% بنهاية عام 2025. وهذا المستوى مرتفع جداً مقارنة بنسبة 157% التي تم تسجيلها في عام 2024، مما يدل على تراكم احتياطات قوية وتوسع في القاعدة الرأسمالية.

نمو الإيرادات والأداء التشغيلي

وسجلت شركة دبي للتأمين نمواً ملموساً في أداءها المالي، حيث بلغت إيرادات خدمات التأمين 3.4 مليارات درهم خلال عام 2025. وهذا الرقم يمثل زيادة مقارنة بمبلغ 3 مليارات درهم تم تحقيقها في عام 2024، مما يعزز موقع الشركة.

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وبفضل هذا النمو في الإيرادات، أصبحت شركة دبي للتأمين تحتل المرتبة الخامسة بين شركات التأمين في الدولة عند قياس الأداء بهذا المقياس المحدد. وهذا التصنيف يعكس ثقة السوق وقوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة في قطاع التأمين الإماراتي الواسع.

محرك الأقساط والهيكل الاستثماري

يعتمد جزء كبير من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة دبي للتأمين في عام 2025 على برنامجي حماية العمال والتأمين ضد فقدان الوظيفة غير الطوعي. وتتحكم الشركة في التحالف المنفذ لهذين البرنامجين، مما让她ا تحصل على رسوم إدارة وعمولات إضافية، بالإضافة إلى احتفاظها بجزء من الأقساط المباشرة.

وتخضع عقود هذين البرنامجين لاتفاقيات خدمات متعددة السنوات، يتم مراجعتها سنوياً لضمان الاستدامة والكفاءة. هذا النموذج التشغيلي يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة ومصادر دخل متنوعة خارج نطاق التأمين التقليدي المباشر.

توزيع المخاطر في المحفظة الاستثمارية

على الرغم من القوة المالية الكبيرة، تشير وكالة فيتش إلى أن شركة دبي للتأمين تتعرض إلى حد ما لتقلبات الأسهم في محفظتها الاستثمارية. وتشكل الأسهم 28% من المحفظة الاستثمارية للشركة، مقارنة بنسبة 33% كانت مسجلة سابقاً، مما يشير إلى إعادة توازن في الأصول.

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ويشكل النقد والودائع المصرفية الجزء الأكبر من المحفظة بنسبة 61%، بينما تستثمر الشركة 4% فقط في العقارات. وقد انخفضت نسبة الأصول الخطرة إلى رأس المال إلى 71% بنهاية 2025، مقارنة بـ 80% في العام السابق، مما يعزز من صورة الأمان المالي للشركة.

نتائج صافية ومؤشرات الربحية

وسجلت شركة دبي للتأمين نتيجة خدمات التأمين الصافية بقيمة 160 مليون درهم خلال عام 2025. وهذه النتيجة تمثل نمواً مقارنة بـ 108 ملايين درهم مسجلة في عام 2024، مما يدل على تحسين الكفاءة التشغيلية.

كما شهدت نسبة المجمعة تحسناً ملحوظا، حيث سجلت الشركة 88% مقابل 91% في الفترة السابقة. ولا تعتمد شركة دبي للتأمين على الرافعة المالية في عملياتها، مما يعزز من استقلالية وضعها المالي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية.