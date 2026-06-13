فولارين بالوغون يسجل هدفين في كأس العالم 2026 ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الحالي للكرة الأمريكية

حقق المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون ليلة استثنائية في كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب الولايات المتحدة إلى فوز كبير على باراغواي بنتيجة 4-1، مسجلاً هدفين تاريخيين جعلاه أول لاعب أمريكي يحرز ثنائية في مباراة بكأس العالم منذ النسخة الأولى للبطولة عام 1930. وجاء تألق بالوغون في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي على ملعب صوفي في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الحالي للكرة الأمريكية، ويمنح الجماهير دليلاً جديداً على صحة قراره بتمثيل الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

حقق المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون ليلة استثنائية في كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب الولايات المتحدة إلى فوز كبير على باراغواي بنتيجة 4-1، مسجلاً هدفين تاريخيين جعلاه أول لاعب أمريكي يحرز ثنائية في مباراة بكأس الع الم منذ النسخة الأولى للبطولة عام 1930.

وجاء تألق بالوغون في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي على ملعب صوفي في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الحالي للكرة الأمريكية، ويمنح الجماهير دليلاً جديداً على صحة قراره بتمثيل الولايات المتحدة على المستوى الدولي





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فولارين بالوغون كأس العالم 2026 منتخب الولايات المتحدة باراغواي هدفين تاريخيين أول لاعب أمريكي يحرز ثنائية في مباراة بكأس الع

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