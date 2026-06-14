فوضى واحتفالات صاخبة في مانهاتن إثر تتويج فريق نيويورك نيكس بلقب NBA

تحولت شوارع نيويورك إلى ساحة من الفوضى والاحتفالات المتداخلة بعد فوز فريق النيكس بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة، حيث شهدت المنطقة إحراق حافلات وإصابات بطلق ناري تزامناً مع تواجد جماهير كأس العالم.

شهدت منطقة ميدتاون في قلب مانهاتن بنيويورك ليلة صاخبة تداخلت فيها مشاعر الفرح العارم بانتصار رياضي تاريخي مع مشاهد من الفوضى العارمة وأعمال الشغب التي خرجت عن السيطرة.

فقد تدفق آلاف المشجعين إلى الشوارع في وقت متأخر من ليلة السبت للاحتفال بفوز فريق نيويورك نيكس بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، وهو الإنجاز الذي انتظرته المدينة لعقود طويلة. وأجواء الاحتفالات بدأت ببهجة غامرة حيث تعالت الهتافات في الحانات المكتظة، وردد المشجعون بحماس عبارات مثل نيكس في خمس مباريات، إشارة إلى حسم السلسلة النهائية التي تعتمد نظام الأفضل من سبع مباريات.

ويمثل هذا الفوز نقطة تحول تاريخية للفريق الذي لم يتذوق طعم البطولة منذ عام 1973، وكان قد عانى من خيبات أمل مريرة في نهائيات عامي 1994 و1999 عندما خسر أمام هيوستن روكتس وسان انطونيو سبيرز، مما جعل هذا الانتصار يحمل قيمة عاطفية استثنائية لجماهير المدينة. إلا أن هذه الأفراح لم تلبث أن تحولت إلى مشاهد مأساوية ومقلقة، حيث بدأت الفوضى تسيطر على المشهد مع إطلاق بعض المشجعين للألعاب النارية وقنابل الدخان التي ملأت سماء تايمز سكوير.

وفي حدود الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، وقع حادث مأساوي تمثل في إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بطلق ناري في قدمه وسط الزحام الشديد، مما استدعى تدخلاً سريعاً من شرطة نيويورك التي أعلنت لاحقاً عن احتجاز ثلاثة مشتبه بهم على ذمة التحقيقات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت أعمال التخريب لتشمل الممتلكات العامة والخاصة، حيث تصاعدت حدة التوتر مع تزايد أعداد الشباب الذين اتخذوا من الشوارع ساحة للتعبير عن فرحتهم بطرق عنيفة وغير منضبطة.

وما زاد من تعقيد الموقف هو التزامن المثير بين احتفالات كرة السلة وتواجد جماهير كرة القدم العالمية في المدينة، حيث كانت هناك قافلة تضم حوالي 15 حافلة نقل مخصصة لنقل المشجعين الذين حضروا مباراة كأس العالم بين منتخبي البرازيل والمغرب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. وجد مئات الشباب أنفسهم يحيطون بهذه الحافلات في تايمز سكوير، وبدأ بعضهم بتسلق أسطحها واقتحام مقصورتها والجلوس في مقاعد السائقين.

وتطورت الأحداث بشكل دراماتيكي عندما أضرمت النيران في إحدى الحافلات المدرسية الصفراء التي استأجرتها الحكومة المحلية لتسهيل حركة الجماهير خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما تعرضت ثلاث حافلات أخرى لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الجماهيري. وفي مشهد سريالي، صعدت دراجة هوائية فوق سطح إحدى الحافلات، وانضم مشجعو المنتخب البرازيلي إلى جماهير فريق النيكس في لوحة تعكس تداخل الثقافات الرياضية وسط صراخ وأعلام ترفرف، بينما كان هناك من يسير وسط الحشود والدماء تغطي وجهه نتيجة الاشتباكات.

من جانبه، علق يوسف صابر، وهو مواطن كندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 49 عاماً وكان أحد ركاب حافلات كأس العالم، على ما حدث قائلاً إن الجماهير تعبر عن سعادتها بطريقة عنيفة بعض الشيء، معتبراً أن هذا النوع من السلوك يتكرر في مختلف أنحاء العالم عند تحقيق انتصارات رياضية كبرى. وفي المقابل، وصفت كارول مارينو، وهي وكيلة عقارات في الخمسينيات من عمرها، المشهد بأنه كان أشبه بليلة رأس السنة ولكن مضاعفة عشرين مرة من حيث الصخب والازدحام.

وفي زوايا أخرى من المدينة، كانت هناك صور مغايرة حيث سادت روح المودة والعناق وعزف الطبول، مثلما حدث مع الزوجين دين وكريستينا سميروس اللذين عبرا عن سعادتهما الغامرة برؤية فريقهما المفضل يتوج باللقب لأول مرة منذ ولادتهما. أما على صعيد الإجراءات الأمنية، فقد اضطرت الشرطة لإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية للسيطرة على الموقف، وبعد محاولات استمرت لساعتين لتهدئة الأوضاع، تدخلت قوات مكافحة الشغب بقوة لتفريق التجمعات ومطاردة المثيرين للشغب في الشوارع.

واستخدمت الشرطة الضباط الراكبين على الخيول لدفع الحشود إلى الخلف وإخلاء المناطق المحيطة بملعب ماديسون سكوير جاردن، المعقل التاريخي لفريق النيكس، لضمان عدم تفاقم أعمال التخريب. وبهذا تكون ليلة التتويج قد تركت ذكرى مختلطة بين الفخر الرياضي وبين الخسائر المادية والإصابات الجسدية التي خلفتها موجة الغضب والاحتفال غير المنضبط





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نيويورك نيكس NBA مانهاتن كأس العالم أعمال شغب

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