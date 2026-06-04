فوز CEIC الصينية بتعاقد 6.2 مليار درهم لمحطة غاز دورة مركبة 2600 ميغاواط في أبوظبي

فاز ائتلاف بقيادة الشركة الصينية للطاقة (CEEC) بعقد بقيمة 1.69 مليار دولار لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة بقدرة 2600 ميغاواط في أبوظبي، حيث من المقرر أن تستغرق الأعمال 32 شهراً. المشروع يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة التوليد وخفض الانبعاثات، بموجب استراتيجية الإمارة لتحسين مزيج الطاقة، في إطار شراكة بين شركات صينية وسعودية وسنغافورية.

فاز ائتلاف يضم ثلاث شركات تابعة للمجموعة الصينية للطاقة (CEEC) بعقد تبلغ قيمته 1.69 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 6.2 مليار درهم إماراتي، لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع محطة كهرباء تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة في إمارة أبوظبي.

وقد وُقّع العقد مع شركة المشروع التي تأسست من قبل المطورين الفائزين، وهما شركة الجميح للطاقة والمياه السعودية وسيمبكورب لونغ سي السنغافورية، تحت إشراف شركة مياه وكهرباء الإمارات. يهدف المشروع إلى بناء محطة ثنائية الوقود بقدرة إنتاجية صافية تبلغ 2600 ميغاواط، مما يسهم مباشرة في دعم خطط أبوظبي للتوسع في قدرات توليد الكهرباء ومواجهة الطلب المتزايد. ومن المقرر أن تستغرق أعمال الإنشاء مدة 32 شهراً، ما يجعله أحد أبرز مشاريع البنية التحتية للطاقة في الإمارة.

تستند الأهمية الاستراتيجية للمشروع إلى دوره المحوري في تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة الإنتاج reforma. حيث تعتمد محطات الدورة المركبة على توربينات غازية وبخارية تعمل معاً لتحقيق كفاءة حرارية أعلى بكثير من محطات التوليد التقليدية، مما يؤدي إلى تقليل大小 الانبعاثات واستهلاك الوقود. هذه الميزة تتفق تماماً مع استراتيجية أبوظبي لتحسين مزيج الطاقة وضمان استقرار شبكة الكهرباء على المدى الطويل.

كما أن القدرة الإنتاجية الكبيرة للمحطة، البالغة 2600 ميغاواط، ستمثل إضافة نوعية للشبكة الوطنية، خاصة مع توقعات النمو الاقتصادي وال重度 الاستهلاك في القطاعات السكنية والصناعية. من ناحية أخرى، يعكس تكوين الائتلاف الفائز، الذي يجمع بين شركات صينية وإقليمية (سعودية وسنغافورية)، الجاذبية المستمرة لقطاع الطاقة في الإمارات كوجهة للاستثمارات العالمية. هذا التعاون الدولي لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضاً نقل التقنيات الحديثة وبناء القدرات المحلية.

إن المشروع يمثل نموذجاً للشراكات الفاعلة التي تدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، حيث يوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية من الكهرباء وضمان مستقبل طاقي أكثر نظافة وكفاءة، متوافقاً مع أهداف الدولة في خفض البصمة الكربونية





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