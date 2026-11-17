تفوق فريق دبي الرياضي على نظيره التركي أناضولو إفيس بنتيجة 80-75 في الجولة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي، ليحقق فوزه الثامن ويحافظ على تقدمه.

حقق نادي دبي لكرة السلة انتصاراً مهمًا على أرضه، حيث تغلب على ضيفه الفريق التركي أناضولو إفيس بنتيجة 80 مقابل 75 نقطة. جاءت هذه النتيجة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة " يوروليغ". يُمثل هذا الفوز الثامن للفريق في البطولة، وهو إنجاز يعزز مكانته في الجدول التنافسي ويثبت كفاءته في مواجهة فرق من الطراز العالمي.

تفاصيل المباراة وسير الأحداث

شهدت المباراة حضوراً مميزاً على مستوى الشخصيات الرياضية البارزة، إذ حضر اللقاء خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي. كما تابع الأحداث النجم الإسباني الأسطوري بيب غوارديولا، الذي درب أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، مما أضاف بعداً إعلامياً ورياضياً للمواجهة. وقد كانت الأجواء داخل "كوكاكولا أرينا" بدبي مشحونة بالتوتر، حيث واجه الفريق المحلي تحديات كبيرة منذ البداية.

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تحركات الفريق في الأشواط الأولى

عانى نادي دبي من بداية متعثرة ومثيرة للقلق، حيث افتقد لاعبو التركيز والفاعلية الهجومية في الدقائق الأولى. استغل الفريق التركي هذا التردد بذكاء، حيث ارتكب مضيفوه سلسلة من الأخطاء التي سمحت لأنطولو إفيس بفرض أفضليته في المراحل الافتتاحية. وتمكن الضيف من حسم الربع الأول لصالحه بنتيجة 23 مقابل 15 نقطة، مما وضع الفريق المحلي في موقف دفاعي صعب يتطلب استجابة سريعة.

مراحل الحسم في الأشواط النهائية

بعد أن بدأ مضيفوه هذه المواجهة في الربع الأول، تمكنت الفرق من تحسين أدائها بشكل ملحوظ في الربع الثاني. نجح لاعبو دبي في الحد من الأخطاء غير المرتكزة ورفع نسقهم الهجومي، مما ساعدهم على تقليص الفارق تدريجياً. وفي لحظة فارقة، انتزعوا التقدم للمرة الأولى في المباراة، وحسموا الربع الثاني بنتيجة 27 مقابل 17، لينهوا الشوط الأول متقدمين بفارق نقطتين بمجموع 42 مقابل 40.

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واصل نادي دبي أفضليته خلال الربع الثالث، مستفيدين من تحسن كبير في تنظيمهم الدفاعي ورفع فاعليتهم الهجومية. تفوق الفريق بنتيجة 17 مقابل 15 في هذا الربع، مما سمح له بتوسيع الفارق ليصل إلى أربع نقاط، لتصبح النتيجة 59 مقابل 55 نقطة مع نهاية المرحلة الثالثة من المباراة. كان هذا التطور مؤشراً قوياً على سيطرة الفريق المحلي على إيقاع اللعب.

الخلاصة وأثر الفوز على الفريق

اشتدت المنافسة بشكل كبير في الربع الأخير من المباراة، حيث كثف أناضولو إفيس من محاولاته العنيفة للعودة إلى المنافسة في النتيجة. على الرغم من الضغط الهائل الذي مارسه الفريق التركي، حافظ دبي على تماسكه النفسي والهنائي في اللحظات الحاسمة. ونجح الفريق في الحفاظ على تقدمه حتى صدور صافرة النهاية، ليسجل فوزه الثامن في البطولة ويضيف إنجازاً جديداً للسجل الرياضي المحلي.