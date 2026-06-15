فوز قاتل لكوت ديفوار على الإكوادور في مباراة دراماتيكية

حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مثيراً على نظيره الإكوادوري بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، رغم الأداء الأفضل للإكوادور الذي أهدر العديد من الفرص وارتطمت كراته بالعارضة.

في مباراة جمعت بين منتخبي كوت ديفوار و الإكوادور ضمن منافسات كأس العالم ، تمكن الفيل الإيفواري من خطف فوز ثمين بهدف نظيف في الوقت القاتل، رغم أن الأداء العام كان يميل لصالح المنافس الإكوادور ي الذي أضاع العديد من الفرص السهلة.

المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي، شهدت منذ البداية سيطرة واضحة لمنتخب الإكوادور الذي اعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة، بقيادة نجم وسط الميدان مويسيس كايسيدو الذي كان محور اللعب ونجح في تعطيل بناء هجمات الخصم. ومع ذلك، فإن غياب الفاعلية الهجومية كان العائق الأكبر أمام الإكوادور، حيث أهدر المهاجم إنر فالنسيا فرصتين مؤكدتين، إحداها ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 25، والأخرى ذهبت بجوار القائم في الدقيقة 40.

كما اصطدمت تسديدة من ألان ميندا بالقائم الأفقي في الدقيقة 55، ليتحول صاروخ الفريق من التفوق إلى الإحباط. في المقابل، اعتمد منتخب كوت ديفوار على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، معتمداً على الهجمات المرتدة السريعة عبر أجنحته. المدرب الفرنسي باتريس بوميل قام بتغييراته في الشوط الثاني، حيث أدخل أماد ديالو وإبراهيم سنجاري وكريست أولاي، مما أعطى الفريق دفعة هجومية جديدة.

ومع تراجع اللياقة البدنية للإكوادور في الدقائق الأخيرة، بدأ الفيل في استعادة السيطرة على وسط الملعب، وهدد مرمى الحارس أليخاندرو دومينغيز عبر تسديدة من أولاي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 78. وبينما كان الجميع يتجه نحو التعادل، جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 90+3، حيث تلقى البديل أماد ديالو كرة بينية رائعة من ويلفريد سينجو، ليسددها بقوة على يمين الحارس معلناً هدف الفوز القاتل.

المباراة كشفت عن شخصية قوية لمنتخب كوت ديفوار الذي لم يستسلم رغم الضغط، بينما خرج الإكوادور بخسارة معنوية قاسية بعد أداء يستحق الفوز. هذا الفوز يمنح كوت ديفوار ثلاث نقاط ثمينة في مشوار التأهل، بينما تحتاج الإكوادور إلى التعويض في المباريات المقبلة. وقد أكدت المباراة أن الفاعلية الهجومية هي الفارق بين الفرق الكبيرة، وأن الإحصاءات لا تكفي وحدها لتحقيق الانتصارات





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