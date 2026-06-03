فوز طلاب هنود بجوائز الأرض 2026 بابتكار التقنيات المستدامة

إن فوزهم بهذه الجائزة يبرز التقدم المحرز في مجال الزراعة المستدامة التي تستخدم الموارد الطبيعية المتاحة

فاز الطلاب الهنود فان تشاوتشاريا وأريانا أجراوال وأفيانا ميهتا ب جائزة الأرض 2026 بمشروعهم "Plas-Stick" الذي يمكنه استخلاص الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من المياه عن طريق مسحوق من بذور التمر الهندي .

يقوم المشروع بتحويل بذور التمر المهملة إلى مسحوق يعمل كمغناطيس يجذب الجسيمات البلاستيكية في المياه، ويجمعها في كتل يمكن فصلها بسهولة باستخدام مغناطيس دون مواد كيميائية ضارة. وهو ذو استخدام لدى المجتمعات الريفية في الهند، حيث يجري الطلاب تنفيذاً للمشروع ويشربون من حاويات بلاستيكية مشتركة دون تصفية دون الخوض في مخاطر التعرض للمواد البلاستيكية الدقيق





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