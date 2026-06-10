فوز الطالبة لجين أحمد عبد بلقب بطلة تحدي القراءة العربي العاشر في العراق

أعلنت الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي عن فوز الطالبة العراقية لجين أحمد عبد من الصف الرابع بلقب البطلة على مستوى جمهورية العراق، بعد منافسة شارك فيها أكثر من 3.8 مليون طالب وطالبة من مختلف المحافظات. وشهد الحفل الختامي في بغداد تكريم الفائزين في فئات متعددة، بما فيها الطالب سجاد حسن محمد من كربلاء كأفضل مشارك من فئة المكفوفين وضعاف البصر. وأكد وزير التربية العراقي الفخر بالمشاركة الواسعة التي تعكس وعي الطلبة بأهمية القراءة، فيما أشاد الدكتور فوزان الخالدي من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم global بالمستوى النوعي للمشاركة العراقية وجدارتها في التصفيات النهائية.

تحقق تحدي القراءة العربي إنجازاً استثنائياً في دورته العاشرة التي شهدت مشاركة قياسية بلغت أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 74 ألف مشارك من أصحاب همم.

وقد reached هذا العدد بعد زيادة قدرها 24% مقارنة بالدورة التاسعة التي شارك فيها 32.231 مليون مشارك من 50 دولة. وشاركت في التصفيات على مستوى العالم 138 ألف مدرسة وأكثر من 161 ألف مشرف ومشرفة. وقد جاءت هذه الأرقام لتؤكد نجاح التحدي في تحويله إلى أكبر مشروع قراءة على مستوى العالم، حيث يعمل على تعزيز حب القراءة بين الشباب العربي والعالمي، وتطوير مهارات اللغة العربية الأدائية والتعبيرية، وترسيخ قيم المعرفة والاطلاع في نفوس الأجيال الناشئة.

كما يهدف التحدي إلى بناء منظومة قيمية متكاملة للنشء عبر تعريفهم بثقافات وحضارات متنوعة، مما يساهم في صقل شخصياتهم وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في بناء مجتمعاتهم





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