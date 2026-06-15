فوزينيا حارس الرأس الأخضر يحقق شهرة عالمية بعد أداء تاريخي ضد إسبانيا

بعد أداء استثنائي قاد فيه منتخب الرأس الأخضر إلى تعادل تاريخي أمام إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026، شهد حارس المرمى فوزينيا طفرة كبيرة في شعبيته حيث قفز عدد متابعيه على إنستغرام من 50 ألفاً إلى أكثر من 3 ملايين في غضون ساعات.

بعد أداء استثنائي قدمه حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا خلال المباراة التي جمعت فريقه مع إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 ، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، شهد الحارس تحولاً كبيراً في حياته خارج الملعب.

فخلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع قناة برازيلية، اكتشف أن عدد متابعيه على إنستغرام قفز من 50 ألفاً قبل المباراة إلى أكثر من 3 ملايين متابع بعد الأداء المذهل الذي تصدى فيه لعدة فرص خطرة من المنتخب الإسباني. وعبرت المذيعة عن دهشتها الشديدة من هذا الرقم، مؤكدة أن البرازيل بأكملها وقفت لمشاهدة أدائه وتفاعلت مع قصته، ووصفت ما حدث بالجنون، مشيرة إلى أن الحملة الجماهيرية التي أطلقت له تجاوزت كل التوقعات.

ويمثل هذا المشهد نموذجاً واضحاً لقدرة المباريات الكبرى على تغيير حياة اللاعبين بين ليلة وضحاها، خاصة عندما يقدموا أداءً استثنائياً ضد فرق قوية، مما يضيف بعداً جديداً لتأثير النجومية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي





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