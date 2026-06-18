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فوزان في اللحظات الأخيرة يضعان غانا وكوت ديفوار في تاريخ كأس العالم 2026

رياضة News

فوزان في اللحظات الأخيرة يضعان غانا وكوت ديفوار في تاريخ كأس العالم 2026
كأس العالم 2026غاناكوت ديفوار
📆18/06/2026 3:28 AM
📰AlBayanNews
152 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 51%

تحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم الأفريقية حيث أصبح منتخبا غانا وكوت ديفوار أول فريقين أفريقيين يحققان الانتصار في الدقائق الأخيرة من مبارياتهما في دور المج GruppenStage في كأس العالم 2026 بعد توسعة البطولة إلى 48 منتخباً

شهدت النسخة الأولى من كأس العالم 2026 ، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، لحظة تاريخية حقاً بفضل(productId) ProductId: طلاب كرة القدم الأفارقة. ففي الوقت ذاته تقريباً، نجح منتخبا غانا و كوت ديفوار في تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من مبارياتهما الأولى في دور المجموعات، ليصبحا أول منتخبين أفريقيين يحرزان انتصاراً في اللحظات الأخيرة في تاريخ البطولة عند مشاركتهما في نسخة تشهد توسعة جديدة إلى 48 فريقاً.

هذا الإنجاز鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭子 unprecedented鸭

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AlBayanNews /  🏆 14. in AE

كأس العالم 2026 غانا كوت ديفوار كرة القدم الأفريقية اللحظات الأخيرة

 

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