أعلنت فورد عن إعادة افتتاح مصنع أوكفيل في كندا بعد تحديث بتكلفة 3.5 مليار دولار، في تحدٍ مباشر لضغوط ترامب الجمركية ودعم حاسم لقطاع السيارات الكندي.

أعلنت شركة فورد عن إعادة افتتاح مصنعها في موقع أوكفيل الواقع في مقاطعة أونتاريو بكندا، وذلك بعد استكمال عمليات التحديث الشاملة التي استغرقت عامين وتطلبت استثمارات ضخمة بلغت 3,5 مليارات دولار. يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث تشكل هذه الخطوة تحدٍ مباشر لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدفع بشدة نحو نقل خطوط إنتاج السيارات الأمريكية بالكامل إلى داخل الحدود الأمريكية.

تفاصيل تحديث المصنع والاستثمارات الضخمة

يُعد مصنع أوكفيل، الواقع في غرب تورونتو بولاية أونتاريو، محور مشروع تحديث استراتيجي كبير، حيث خضع للمصانع والتجهيزات على مدار العامين الماضيين ليصبح قادراً على إنتاج الشاحنات الصغيرة الحديثة. وقد ساهم هذا التطوير التقني في تعزيز قدرة المنشأة على المنافسة، مما يمثل دفعة حيوية للقطاع الصناعي الكندي الذي يعاني تحت وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة من كندا.

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مواقف المسؤولين الكنديين والتحديات الاقتصادية

أكدت بيف غودمان، الرئيسة التنفيذية لشركة فورد كندا، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة، على ثبات الشركة في التزامها بالتصنيع المحلي، مشيرة إلى القيمة الكبيرة لشبكة التصنيع المتكاملة في أمريكا الشمالية. في المقابل، رحب دوغ فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، بهذا القرار كدليل على مقاومة المقاطعة للضغوط الخارجية، معتبراً أن استمرار التشغيل يعكس دفاعاً صلباً عن المصالح الصناعية الكندية أمام السياسة التجارية التوسعية للولايات المتحدة.

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الدعم الحكومي ومستقبل قطاع السيارات

خصصت الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة أونتاريو مبلغاً إجمالياً قدره 464 مليون دولار كندي لدعم مشروع تحديث مصنع أوكفيل، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وأكدت ميلاني جولي، وزيرة الصناعة الكندية، أن التزام فورد يثبت مكانة كندا كأممة رائدة في صناعة السيارات، مؤكدة عزم الحكومة الحفاظ على هذا الوضع الريادي في سوق السيارات العالمي المتنافس بشدة.

تأثير الموقف على الشركات الأمريكية الأخرى

في سياق متصل، تواجه شركات أخرى ضغوطاً مماثلة، حيث التقت الوزيرة جولي مؤخراً مع الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس لمناقشة التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية. وقد تسببت هذه السياسات في إلغاء ستيلانتس لخططها لتصنيع سيارة جيب كومباس في برامبتون، ونقل الإنتاج إلى إلينوي، مما أدى إلى إغلاق مصنع برامبتون الذي كان يوفر فرص عمل لنحو ثلاثة آلاف شخص منذ التاسع من نوفمبر الماضي.