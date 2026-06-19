فوربس الشرق الأوسط 2026: الإمارات تضم 31 شركة ضمن أقوى 100 عائلية عربية

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن ترتيب أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026، حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية بعد السعودية بـ31 شركة، مع هيمنة خليجية واضحة.

أصدرت مجلة فوربس الشرق الأوسط القائمة السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026، والتي تبرز المكانة الاقتصادية البارزة التي تحققها الشركات العائلية في المنطقة، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حققت الإمارت 31 شركة ضمن القائمة، مما يجعلها في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، وتعكس قوة تأثيرها كمركز إقليمي رئيسي للأعمال العائلية. شكلت دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكبر من القائمة بواقع 86 شركة، تليها مصر والأردن والمغرب ولبنان والجزائر.

شهدت المراكز العشرة الأولى حضوراً إماراتياً مهماً، حيث احتلت شركة الفطيم المرتبة الثانية بقيادة عمر عبدالله الفطيم، تلتها مجموعة داماك في المركز الرابع، ثم مجموعة الغرير في المركزين السادس والتاسع، مما يؤكد القدرة التنافسية للشركات العائلية الإماراتية على المستوى الإقليمي والعالمي. شركة عبداللطيف جميل السعودية احتلت الصدارة بعد توسعها إلى سبعة أسواق جديدة، بينما مجموعة منصور المصرية حلت ثالثة كأسرع الشركات العائلية غير الخليجية تطوراً.

تم بناء التصنيف على معايير متعددة تشمل حجم الأصول، القيمة السوقية، الأداء التشغيلي، الاستثمارات، التاريخ والترث التنظيمي، التنوع القطاعي والجغرافي. تظهر القائمة تحولات استثمارية مهمة، مثل صفقة مجموعة الزاهد السعودية لشراء بارلوورلد الجنوب إفريقية بقيمة 1.3 مليار دولار، وعقدين بقيمة 11 مليار دولار لباور إنترناشيونال القطرية في سوريا، ومحفظة مشاريع قيد التنفيذ لحسن علام القابضة المصرية بقيمة 7.2 مليار دولار.

في الإمارات، تميزت مجموعة عبد الواحد الرستماني بإطلاق سيارة سمارت #5 الكهربائية بالكامل، كمثال على توجه الشركات العائلية نحو الابتكار وقطاعات النقل المستدام. تعكس هذه النتائج استمرار نجاح الشركات العائلية العربية في بناء الثروات وتعزيز التنوع الاقتصادي عبر قطاعات استراتيجية كالعقارات، التجزئة، الطاقة، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية والخدمات المالية، مع تسليط الضوء على أهمية استدامة الأعمال وانتقالها بين الأجيال.

إن الهيمنة الخليجية الواضحة على القائمة، مع وجود شركات من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تؤكد الديناميكية المستمرة لهذه الكيانات العائلية في قيادة النمو الاقتصادي الإقليمي وتجاوز التحديات





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشركات العائلية العربية فوربس الشرق الأوسط 2026 الإمارات السعودية الهيمنة الخليجية مجموعة داماك الفطيم الغرير عبداللطيف جميل مجموعة منصور

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جدول مواعيد مباريات الخميس 18 يونيو 2026 والقنوات الناقلةتتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة مجموعة من المواجهات المهمة يومي الخميس والجمعة،...

Read more »

مرض والده وراء دموع ميسي رغم الهاتريك التاريخي أمام الجزائرخطف ليونيل ميسي الأضواء بتسجيله ثلاثية رائعة في شباك الجزائر خلال كأس العالم 2026، لكن...

Read more »

ختام منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» لعام 2026، التي...

Read more »

رئيس البرازيل بعد مباراة المغرب: علينا التعاقد مع ميسيسخر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من بداية منتخب بلاده في كأس العالم 2026،...

Read more »

كأس العالم.. البرازيل تواجه هايتي بدون نيمارسيضطر الظهور الأول لنيمار في مونديال 2026 إلى الانتظار؛ إذ لن يسافر النجم البرازيلي مع...

Read more »

ترتيب المنتخبات العربية في مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولىافتتحت المنتخبات العربية مشوارها في كأس العالم 2026 بنتائج متباينة عقب انتهاء منافسات...

Read more »