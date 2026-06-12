فوائد العصائر الطبيعية: من دعم المناعة إلى تحسين النوم

تقرير يستعرض الفوائد الصحية لعصائر البرتقال والشمندر والرمان والكرز الحامض، مع تحذيرات من الإفراط في استهلاكها وأهمية تناول الفواكه الكاملة.

في ظلّ تزايد الاهتمام العالمي بالأنماط الغذائية الصحية، برزت عصائر الفاكهة والخضروات الطبيعية كخيار شائع يُنظر إليه كوسيلة سهلة لتعزيز المدخول الغذائي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ولكن ليست كل العصائر سواءً؛ فهناك فارق كبير بين العصائر الطازجة المحضرة في المنزل وتلك المعلبة التي قد تحتوي على سكريات مضافة ومواد حافظة. وفي هذا الإطار، أشارت تقارير غذائية حديثة إلى أن بعض العصائر الطبيعية قد تقدم فوائد تتجاوز مجرد إرواء العطش، حيث يمكنها دعم المناعة، تحسين صحة القلب، تعزيز الأداء البدني، وحتى المساعدة في تحسين جودة النوم.

لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في تناولها لأن عصر الفاكهة يُفقدها جزءاً كبيراً من الألياف، كما أن سكرياتها الطبيعية تصبح أكثر سرعة في الامتصاص، مما قد يؤثر سلباً على مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بكميات كبيرة. لذا يُنصح بالاعتدال والتركيز على تناول الثمار الكاملة كجزء أساسي من النظام الغذائي. من بين العصائر الأكثر شهرة من حيث الفوائد الصحية، يأتي عصير البرتقال في المقدمة بفضل غناه بفيتامين C ومركبات الفلافونويد مثل الهيسبيريدين.

وقد أظهرت دراسات أن هذه المركبات تساعد في دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية. كما أن الاستهلاك المعتدل لعصير البرتقال الطبيعي قد يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، مما يجعله خياراً مناسباً لصحة القلب. لكن يُفضل تناوله طازجاً غير محلى. وإلى جانب البرتقال، حظي عصير الشمندر أو البنجر باهتمام علمي متزايد بسبب محتواه العالي من النترات الطبيعية، التي يتحول جزء منها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو موسع طبيعي للأوعية الدموية.

ونتيجة لذلك، يمكن لعصير الشمندر أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى العضلات، مما يعزز الأداء الرياضي ويؤخر ظهور التعب. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناوله قبل التمرين قد يحسن القدرة على التحمل. كما يُعد عصير الرمان خياراً متميزاً آخر، فهو غني بمضادات الأكسدة متعددة الفينولات مثل البونيكالاجين، التي تحمي الخلايا من التلف التأكسدي وتدعم صحة القلب عبر تحسين تدفق الدم وخفض الالتهابات. وقد ربطت دراسات بين استهلاك عصير الرمان وتحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أما بالنسبة للعصائر الأقل شيوعاً والتي قد تقدم فوائد فريدة، فيبرز عصير الكرز الحامض الذي يحتوي على مركبات طبيعية تعزز إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الكرز الحامض بانتظام قد يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل الأرق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم الخفيفة.

وعلاوة على ذلك، يُظهر عصير الطماطم أيضاً فوائد محتملة لصحة القلب، فهو مصدر جيد للليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يرتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات. وبوجه عام، يجمع خبراء التغذية على أنه لا يوجد عصير واحد يمكنه توفير جميع الفوائد الصحية، لكن الاختيار الذكي للعصائر الطبيعية (100% دون سكر مضاف) يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي متوازن. يجب أن تكون العصائر جزءاً من تنوع غذائي يشمل الفواكه والخضروات الكاملة، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية.

كما ينبغي الانتباه إلى أن بعض الأشخاص كمرضى السكري أو من يعانون من حساسية تجاه بعض المركبات قد يحتاجون لاستشارة الطبيب قبل إدراج عصائر معينة في روتينهم اليومي. في النهاية، الطريق إلى الصحة لا يكمن في عنصر واحد أو مشروب سحري، بل في نمط حياة متكامل ومتوازن





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عصائر طبيعية فوائد صحية مناعة صحة القلب نوم

United States Latest News, United States Headlines