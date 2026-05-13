فندق روتانا رأس الخيمة - ذي مانغروفز يفتح أبوابه قريباً ويعزز مكانة قطاع الضيافة في الإمارة

يستعد فندق روتانا رأس الخيمة - ذي مانغروفز لفتح أبوابه قريباً، في خطوة تعزّز مكانة قطاع الضيافة في الإمارة. يقع الفندق وسط مشاهد طبيعية خلابة من أشجار المانغروف في رأس الخيمة، ويضم 258 غرفة وجناحاً فاخراً، ليقدّم وجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والفعاليات والترفيه. ومن المتوقع أن يصبح فندق روتانا رأس الخيمة - ذي مانغروفز مركزاً رئيسياً لاستضافة المؤتمرات الكبرى وحفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية، إلى جانب كونه ملاذاً هادئاً للمسافرين الباحثين عن تجربة طبيعية مريحة.

ومن المتوقع أن يصبح فندق روتانا رأس الخيمة - ذي مانغروفز مركزاً رئيسياً لاستضافة المؤتمرات الكبرى وحفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية، إلى جانب كونه ملاذاً هادئاً للمسافرين الباحثين عن تجربة طبيعية مريحة. يضم الفندق أكبر قاعة للاحتفالات خالية من الأعمدة في رأس الخيمة، إلى جانب عشر قاعات اجتماعات، ست منها تتميز بإضاءة طبيعية وإطلالات بانورامية على أشجار المانغروف، بالإضافة إلى مجموعة من المساحات الخارجية المطلة على الواجهة المائية، ومنطقة مخصصة للفعاليات في الهواء الطلق.

سيجد الأزواج الباحثون عن وجهة استثنائية لإقامة حفلات الزفاف عرضاً مميزاً، إذ يوفر الفندق تجربة متكاملة تبدأ من قاعة احتفالات فخمة واسعة خالية من الأعمدة، تستوعب المناسبات الكبيرة، مروراً بمواقع خارجية رومانسية على الواجهة المائية المحاطة بأشجار المانغروف، وصولاً إلى جناح عرائسي فاخر يوفّر أجواءً خاصة ومميزة لحفل الزفاف. ويتوفر فريق متخصص في تنظيم الفعاليات لتصميم كل تفصيلة بعناية، بما يضمن تجربة زفاف لا تُنسى.

يُعزز هذا التصميم المميز جاذبية الفندق لضيوف الأعمال والسياح من المنطقة والعالم على حد سواء، ويدعم طموح رأس الخيمة في توسيع قطاع الفعاليات وحفلات الزفاف والسياحة المؤسسية. وقال شادي نقولا، المدير العام للفندق: «تتميز إمارة رأس الخيمة بجمال طبيعي استثنائي، واختيار موقعنا وسط أشجار المانغروف لم يكن مصادفة، بل يعكس التزامنا بتقديم تجربة أصيلة تنبض بروح المكان. نهدف إلى إنشاء مَعْلَم بارز يحتضن أهم الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والثقافية في الإمارة، مستلهمين رؤيتنا من الطبيعة المحيطة وطموحات رأس الخيمة المستقبلية.

سيحظى الضيوف بتجربة تجمع بين هدوء الطبيعة وخدمات ضيافة عالمية المستوى، لأن فريقنا على أتم الاستعداد لجعل كل لحظةٍ مميزة، لضمان أن تكون كل تجربة استثنائيةً كالمناظر الطبيعية المحيطة بنا». على صعيد خيارات الطعام، فإنها صُممت في المنتجع لتُكمّل مكانته وجهة عصرية. ويقدم مطعم «تيرا» أطباقاً من حوض البحر الأبيض المتوسط، بينما يوفر «يورو» تجربة آسيوية شاملة مستوحاة من المطبخين الياباني والهونغ كونغي. أما بار مسبح «صن يارد» ومقهى «ليف»، فيوفران مساحات مرنة تناسب مختلف الأوقات.

الضيوف الباحثون عن أنشطة ترفيهية واسترخاء سيجدون تجربة صحية شاملة في نادي «بودي لاينز» للياقة البدنية والاستجمام، تشمل مسابح مخصصة للكبار والصغار، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وجاكوزي، وساونا، وغرف بخار، بالإضافة إلى ملاعب اسكواش وتنس، وملعب كرة طائرة شاطئية، ومجموعة متنوعة من الرياضات المائية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بجلسات التدليك الاحترافية، إلى جانب مرافق مخصصة للأطفال تشمل نادياً داخلياً ومنطقة خارجية، مما يجعل الفندق وجهة مثالية للضيوف من جميع الأعمار





