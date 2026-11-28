تحليل معمق للفكر السياسي الإماراتي عبر عهد الشيخ زايد وولي العهد محمد بن زايد، وكيفية صياغة نموذج وطني يجمع بين الأصالة والحداثة والقيم.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً لا يمكن اختزاله في حدود جغرافية أو هياكل إدارية جامدة، بل هي نتاج مشروع سياسي وفكري عميق يحدد فلسفة الوجود والنظام الحاكم. الاحتفاء بذكرى مرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد ليس مجرد حدث تاريخي، بل هو فرصة إلزامية لإعادة قراءة التجربة من زاوية الفكر السياسي الذي أنتج هذا الكيان المتميز في المنطقة العربية.

أسس الفلسفة السياسية للتأسيس الاتحادي

يتمثل جوهر الفلسفة السياسية لدولة الإمارات في المواءمة الدقيقة بين الوحدة الوطنية والتنوع المحلي، وهو ما تجسّد من خلال الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. لم يكن اختيار النظام الاتحادي مجرد رد فعل على ظروف جيوسياسية طارئة، بل كان وعياً كاملاً بطبيعة التحولات العالمية وسعيًا جاداً لحماية السيادة وتحقيق المصالح المشتركة عبر بناء كيان سياسي قوي.

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يركز هذا الفكر على أن الدولة ليست غاية في ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق غايات الإنسان والمجتمع. لقد تبنى المؤسسون منهجاً يعتمد على الحوار والتشاور والتوافق كركائز أساسية للحكم، مما جعل هذه الوسائل جزءاً لا يتجزأ من هوية الدولة وعلاقاتها السياسية الداخلية والخارجية منذ تأسيسها.

رؤية الشيخ زايد وبناء الإنسان قبل البنية

تعتبر أولوية الإنسان في بناء الدولة الصفة الأبرز للفكر السياسي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة. لقد تجاوزت فلسفته اعتبارات المحافظة على السلطة فقط، لتصبّ في صلب سؤال قديم في الفكر السياسي حول غايات الدولة الحقيقية، والتي رآها في خدمة الإنسان وتطويره. حافظت التجربة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي والاجتماعي، وفي الوقت نفسه بنت مؤسسات دولة حديثة واعتمدت أدوات التطور دون التخلي عن الخصوصية المحلية.

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هذا التوازن بين الأصالة والحداثة هو ما يشغل الفكر السياسي في العديد من المجتمعات، وقد نجحت الإمارات في إدارته بنجاح. لم يقتصر الأمر على الحفاظ على التراث، بل تم إنشاء وتطوير مؤسسات فعالة تضمنت أحدث أدوات الحوكمة والتنمية، مما خلق نموذجاً فريداً يجمع بين الماضي العريق ومستقبل واعٍ.

تطور الفكر في عهد الشيخ محمد بن زايد

في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يظهر تطور واضح في الفكر السياسي الإماراتي، يتماشى مع التحولات الكبيرة في النظام الدولي. يتطلب هذا السياق الجديد إعادة النظر في مفاهيم القوة والسيادة والأمن والمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على الاستمرارية في الغايات والمبادئ التي أسس لها الشيخ زايد.

يتميز الفكر السياسي لسموه بالعلاقة المتوازنة بين الواقعية السياسية والمسؤولية الأخلاقية. إذ يؤكد أنه لا يعني التعامل مع الواقع الدولي التجرد من القيم الإنسانية، كما أن التمسك بالقيم لا يعني التخلي عن المصالح الوطنية أو تجاهل المخاطر. إن المواءمة بين المصالح الوطنية العليا والقيم والمبادئ العالمية تمثل جوهر المنهج المتبع في هذه المرحلة.

مسؤولية التأصيل والنموذج الفكري المستقبلي

لا يكفي الاحتفاء بالتجربة الاتحادية من خلال الحفظ التاريخي للأحداث، بل يتوجب علينا دراسة فكر القادة المؤسسين وفهم فلسفتهم العميقة واستيعاب مقاصدهم الاستراتيجية. تقع على الأوساط الفكرية والمؤسسات البحثية مسؤولية وطنية لتأصيل هذا الفكر، والبحث في إمكانية بلورة مدرسة إماراتية خاصة في الفلسفة السياسية.

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يجب أن يستمد هذا النموذج الفكري موضوعه من التجربة التاريخية الفريدة للبلاد وخصوصيتها الثقافية وممارساتها السياسية الناجحة. إن الوفاء الحقيقي للقادة المؤسسين، ومنهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن زايد، لا يتمثل فقط في إحياء ذكرى المواليد أو المناسبات، بل في استيعاب مقاصدهم السياسية وبناء مستقبل يعتمد على ثبات المبادئ وتجديد الوسائل لتحقيق التنمية والازدهار.