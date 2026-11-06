فلاي أريستان تستعيد الرحلات المباشرة بين أكتاو ودبي نوفمبر 2026

فلاي أريستان تعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من أكتاو إلى دبي اعتبارا من 21 نوفمبر 2026، لتعزيز السياحة والتجارة بين كازاخستان والإمارات في المواسم المقبلة.

أعلنت شركة فلاي أريستان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مدينة أكتاو ال كازاخستان ية و دبي الإماراتية، اعتباراً من 21 نوفمبر 2026، حيث سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيتين يومي الثلاثاء والسبت لتعزيز الروابط السياحية والجوية بين الإمارة ومنطقة مانغيستاو في غرب كازاخستان.

تفاصيل جداول الطيران والمواعيد

تغادر رحلة يوم الثلاثاء مدينة أكتاو الساعة 5:15 صباحاً بتوقيت_local، لتصل إلى دبي في الساعة 9:50 صباحاً، بينما تنطلق رحلة العودة من دبي في الساعة 10:55 صباحاً لتصل إلى أكتاو في الساعة 5:25 مساءً. وفيما يخص رحلة يوم السبت، تغادر أكتاو في الساعة 7:20 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 11:55 صباحاً، وتقلع رحلة العودة من دبي في الساعة 1:00 ظهراً لتصل إلى أكتاو في الساعة 7:30 مساءً.

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تزامن الموسم مع الفعاليات السياحية الكبرى

يأتي هذا القرار متزامناً مع انطلاق موسم السياحة الشتوي في دبي، مما يتيح للمسافرين الكازاخستانيين الوصول المباشر إلى الإمارة للاستفادة من برامجها الترفيهية دون الحاجة إلى رحلات ربط، وبخاصة خلال فترة "مهرجان دبي للتسوق" الذي يستمر من 4 ديسمبر 2026 حتى 17 يناير 2027.

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تسهيلات الدخول والإعفاءات الجمركية

تستفيد حركة السفر بين البلدين من نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول للمواطنين الكازاخستانيين لمدة تصل إلى 30 يوماً، شريطة أن تكون صلاحية جوازات السفر لا تقل عن ستة أشهر، وهو ما يسهل خطط الرحلات المفاجئة أو المخططة مسبقاً للعوائل والمجموعات السياحية.

تأثير مباشر على القطاع السياحي

يستفيد قطاع السياحة في دبي من هذا الخط المباشر، لا سيما مع استمرار فعاليات "القرية العالمية" حتى مايو 2027، والوجهات الترفيهية الكبرى مثل "دبي ميراكل جاردن"، و"موشنجيت"، و"ليجولاند"، و"ريال مدريد وورلد"، مما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للسياح القادمين من منطقة آسيا الوسطى.