فلاي دبي تطلق أولى رحلاتها إلى بنغازي بنينا الدولي بتموين ثلاث رحلات أسبوعية

إعلان عن بدء تشغيل رحلات مباشرة بين دبي وبنغازي عبر فلاي دبي بالتعاون مع طيران الإمارات، مع تفاصيل مواعيد وأسعار التذاكر وخطط التوسع في أفريقيا.

أعلنت شركة فلاي دبي عن إطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة بنغازي الليبية، لتصبح بذلك أول شركة طيران إماراتية تقدم خدمات جوية مباشرة إلى مطار بنغازي بنينا الدولي.

وقد تم تشغيل هذه الخدمة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية، ما يوسّع شبكة الشركة في القارة الإفريقية لتضم ثلاثة عشر وجهة في تسع دول، مما يتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر تنوعاً وملاءمة للمنطقة. وقد تميزت الرحلة الافتتاحية التي أقيمت بالأمس بحفل استقبال تقليدي تضمن رشاشات المياه، وحضور عدد من كبار المسؤولين بالمطار، ما أكد على أهمية هذا الحدث في تعزيز الروابط بين دولة الإمارات وليبيا.

وفي تصريحات صحفية، أوضح حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، أن إضافة بنغازي إلى جدول الرحلات يعكس التزام الشركة بخدمة الأسواق التي تعاني نقصاً في الروابط الجوية، ويعزز فرص السفر والتجارة والسياحة بين الدولتين. وأضاف أن موسم الصيف المزدحم يفرض الحاجة إلى توسيع البنية التحتية للنقل الجوي، وأن فتح بوابة جديدة إلى إفريقيا سيساهم في تحقيق ذلك.

من جانبه، صرح سودير سريدهاران، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية، مؤكداً أن إفريقيا لا تزال تمثل سوقاً استراتيجية لشركة فلاي دبي، وأن بنغازي تحمل إمكانات تجارية واقتصادية واعدة تستحق الاستثمار فيها. وأشار إلى أن الرحلات ستتوفر على مستوى عالٍ من الجودة، مع إمكانية الاختيار بين درجة الأعمال والدرجة السياحية، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المسافرين.

وتُشغل الرحلات ضمن برنامج الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يسمح للمسافرين بالحصول على تذاكر موحدة وإجراءات منسقة للأمتعة، والوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات العالمية بسهولة. تنطلق الرحلات من مبنى رقم ثلاثة بمطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بنغازي بنينا، وتستمر ثلاث مرات أسبوعياً. تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بنغازي من عشرة آلاف وخمسمائة درهم إماراتي، بينما تبدأ تذاكر الدرجة السياحية من أربعة آلاف وخمسمائة درهم.

أما بالنسبة للرحلات من بنغازي إلى دبي، فتبدأ أسعار درجة الأعمال من ألفين وخمسمائة دولار أمريكي، وتبدأ تذاكر الدرجة السياحية من ثمانمائة دولار أمريكي، ما يتيح خيارات أسعار متنوعة تناسب المسافرين من جميع الفئات. هذا التعاون بين فلاي دبي وطيران الإمارات يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، ويقوي الروابط الاقتصادية والثقافية بين الشرق الأوسط وإفريقيا، في إطار سعي الطرفين لتوسيع شبكة الخدمات وتقديم تجارب سفر مريحة وآمنة للمسافرين





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