فلاي دبي تحتفل بمرور 17 عاماً على إطلاق عملياتها وتسجل أفضل أداء في تاريخها

تحتفل فلاي دبي بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها مع إعلانها عن تحقيق أفضل أداء في تاريخها خلال السنة المالية 2025، حيث نقلت 15.7 مليون مسافر وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم. توسع الأسطول إلى 97 طائرة مع طلبيات ضخمة لأكثر من 225 طائرة، وخطط لتسلم 12 طائرة جديدة عام 2026، إضافة إلى نمو عدد الموظفين بنسبة 11% إلى 6763 موظفاً. أعادت الناقلة تعريف خدماتها من ناقلة اقتصادية إلى شركة طيران متكاملة، مع تحديثات في المقصورة وأنظمة الترفيه وتطوير صالات أرضية خاصة بمسافري الأعمال، وحصدت عدة جوائز دولية كتقييم 4 نجوم من "أبيكس" وجائزة "أفضل ربط جوي في الشرق الأوسط".

تحتفل فلاي دبي بمرور 17 عاماً على انطلاق أولى رحلاتها التجارية في يونيو 2009 إلى بيروت، مسجلة مسيرة نمو استثنائية جعلتها أحد أبرز شركات الطيران في المنطقة وروافد تعزيز الربط الجوي بين دبي والعالم.

على مدى السنوات الـ17، وسعت الناقلة شبكتها لتغطي نحو 140 وجهة في 58 دولة، مدعومة بأسطول يتألف من 97 طائرة، مع خطط لتسلم 12 طائرة جديدة العام القادم 2026، مما يعزز قدرتها على التوسع ودعم رؤية دبي كمركز عالمي للطيران. منذ بدء عملياتها، نقلت الناقلة 120 مليون مسافر، ورتبطت بأكثر من 100 وجهة جديدة لم تكن تخدَم برحلات مباشرة من وإلى دبي، مساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للنقل الجوي والسياحة.

كما أبرمت شراكات واتفاقيات ربط مع شركات طيران إقليمية ودولية وأطلقت وجهات جديدة مثل بنغازي وبانكوك ووجهات في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن أبرزها الشراكة مع الخطوط القبرصية





