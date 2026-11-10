فلاي دبي تستأنف رحلاتها لريغا وسالزبورغ وفيلنيوس من دبي

فلاي دبي تعلن عن استئناف الرحلات الأسبوعية إلى لاتفيا والنمسا وليتوانيا بدءاً من ديسمبر 2024 لتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الأوروبية الشهيرة خلال موسم الشتاء.

أعلنت طيران فلاي دبي عن خططها لاستئناف الرحلات الجوية المجدولة إلى عواصم لاتفيا وليتوانيا ومدينة سالزبورغ النمساوية، وذلك كجزء من استراتيجية التوسع الموسمي لشبكة الرحلات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الربط الجوي المباشر بين دبي وهذه الوجهات الأوروبية الرائدة خلال فترة الذروة السياحية الشتوية، مما يوفر خيارات سفر متنوعة لركاب الشركة.

مواعيد الانطلاق والخدمات المقدمة

سوف تبدأ رحلات طيران فلاي دبي إلى مطار ريغا الدولي في لاتفيا يوم 11 ديسمبر، بينما ستبدأ الرحلات إلى مطار سالزبورغ ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتباراً من يوم 12 ديسمبر. تنطلق جميع هذه الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وتتميز بتكرار أسبوعي ثابت للرحلات إلى كل وجهة لضمان تلبية احتياجات المسافرين.

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استراتيجية التوسع في الشبكات الجوية

يعكس قرار طيران فلاي دبي بإضافة هذه الوجهات إلى جدول الرحلات التزام الشركة بتوسيع نطاق شبكاتها في القارة الأوروبية وخدمة الأسواق الرئيسية بفعالية. يركز هذا التوسع على توفير وصول مباشر للمسافرين من دولة الإمارات إلى عواصم غنية بالتراث الثقافي، بالإضافة إلى استغلال المواقع الجغرافية الفريدة التي تتيح الوصول السريع إلى جبال الألب الشهيرة.

مزايا الوجهات السياحية الأوروبية

تتميز ريغا بمزيجها الفريد من المعالم التاريخية والعمارة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بسوق عيد الميلاد وسط المدينة المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وتجربة الطهي المحلي في الأسواق المركزية. أما سالزبورغ، فهي مدينة تولد فيها موزارت، وتضم مركزاً تاريخياً بتصميم باروكي، وتوفر بوابة مثالية لمحبي الرياضات الشتوية للوصول إلى منحدرات التزلج المتميزة في سكي أمادي.

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الخيارات المتاحة للمسافرين والدرجات

تتضمن الرحلات خدمات مشتركة مع طيران الإمارات، مما يسمح للمسافرين بحجز تذاكر متصلة بشبكة واسعة من الوجهات العالمية بشحن الأمتعة مباشرة. يستفيد مسافرو درجة الأعمال من مقاعد قابلة للتحويل إلى أسرة مسطحة ووجبات فاخرة، بينما يوفر فندق درجة السياحية مقاعد مريحة ووجبات مجانية مع خدمة إنترنت فائقة السرعة من ستارلينك.

أسعار التذاكر ومواعيد التشغيل

تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة من دبي إلى ريغا بـ 10,012 درهماً لدرجة الأعمال، و2,442 درهم لدرجة السياحة الأساسية اعتباراً من 11 ديسمبر. بالنسبة لوجهة فيلنيوس وسالزبورغ التي تنطلق في 12 ديسمبر، تختلف الأسعار حيث تبدأ من 10,301 درهم و13,175 درهماً لدرجة الأعمال على التوالي، لتعكس تباين الطلب والظروف الموسمية لهذه الوجهات الثقافية والتراثية المميزة.