فلاي دبي تبدأ رحلاتها اليومية إلى مطار بوكارا الدولي في نيبال

فلاي دبي، الناقلة الإماراتية الرائدة، أعلنت عن إطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى مطار بوكارا الدولي في نيبال، لتكون بذلك ثاني وجهاتها في نيبال. وسيتم تشغيل الرحلات بدء من 23 سبتمبر من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. وسيشكل هذا الإطلاق توسعًا كبيرًا لنقلة فلاي دبي في نيبال، حيث تخدم الشركة الناقلة نيبال منذ العام 2009، ونقلت ما يقارب أربعة ملايين مسافر حتى الآن. وسيؤكد إطلاق رحلاتها المباشرة إلى بوكارا التزام الناقلة بدعم حركة التجارة والسياحة بين الإمارات العربية المتحدة ونيبال.

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى مطار بوكارا الدولي لتكون بذلك ثاني وجهاتها في نيبال . وسيتم تشغيل الرحلات بدء من 23 سبتمبر انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي .

ومع بدء الرحلات اليومية إلى بوكارا، ثاني أكبر مدن نيبال وعاصمتها السياحية، تُصبح فلاي دبي أول شركة طيران تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة الحيوية من دولة الإمارات. وتعكس هذه الخطوة توسع الناقلة المستمر في نيبال، حيث تخدم الشركة وبنجاح نيبال منذ العام 2009، ونقلت ما يقارب أربعة ملايين مسافر حتى الآن.

وفي تعليقه على إطلاق الرحلات، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: "لطالما شكلت نيبال سوقًا بالغة الأهمية لشركة فلاي دبي منذ أن بدأنا رحلاتنا إلى كاتماندو في العام 2009، ويؤكد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بوكارا التزامنا المستمر بدعم حركة التجارة والسياحة بين الإمارات العربية المتحدة ونيبال. ومن خلال افتتاح هذا الخط المباشر إلى ثاني أكبر مدينة في نيبال، وبوابة أخرى إلى السوق، نفخر بالاستفادة من مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يفتح آفاقا جديدة أمام المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

" ومنذ دخولها السوق قبل 17 عاما، واصلت فلاي دبي توسيع عملياتها بشكل مطرد لتلبية الطلب المتزايد من على السفر حيث تضاعفت السعة المقعدية للناقلة اكثر من 12 مرة منذ بدء الرحلات، حيث ارتفعت الرحلات إلى كاتماندو الى خمس رحلات يوميا خلال مواسم الذروة لتسهيل سفر رجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى زيارات العائلة والأصدقاء. تقع بوكارا بالقرب من سلسلة جبال أنابورنا، وتشتهر عالميًا بكونها مركزًا رائدًا للسياحة الترفيهية والمغامرات في نيبال.

من المتوقع أن تسهم الرحلات الجديدة بشكلٍ كبير في تعزيز الترويج السياحي لغرب نيبال، وذلك من خلال دعم الخدمة الحالية إلى كاتماندو، ومنح المسافرين الدوليين وصولاً مباشراً إلى الوجهات السياحية البيئية والاقتصادية الكبيرة في المنطقة





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حملة ' القلوب الصغيرة ': إجراء 1174 عملية قلب لأطفال حول العالم منذ 2009الشارقة في 28 سبتمبر / وام / أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن حملة ' القلوب الصغيرة ' التي تعنى بتوفير الرعاية الطبية للأطفال مرضى القلب من أهم الحملات الطبية التي تنفذها بشكل مستمر وقالت إن عدد العمليات التي تم إجراؤها منذ بدء العمل بالمشروع في العام 2009 و حتى العام الجاري 2020 بلغ قرابة 1174 عملية ما بين عمليات قسطرة و قلب مفتوح. و تسير الجمعية في هذا الشأن حملات منظمة تضم طاقما طبيا متكاملا برئاسة الدكتور أحمد الكمالي رئيس الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة إلى البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية. و قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذ لجمعية الشارق الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام إنه في إطار مساعي الجمعية لتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى التركيز على الأعمال التي تلمس احتياجات الإنسان الضرورية بشكل مباشر وعلى رأسها الصحة والتعليم تم إطلاق حملة 'القلوب الصغيرة' التي تستهدف توفير رعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية و يحتاجون لإجراء جراحة عاجلة بالقلب إذ تقوم الجمعية بتسيير الحملات الطبية التي يتوفر بها فريق طبي متكامل ليجري العمليات الجراحية للأطفال. و أوضح أن المشروع يقوم بعمل جليل من خلال تسخير تبرعات المحسنين لإدخال البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة وذويهم.. ونوه إلى أن الجمعية قدمت خلال العام الجاري مساعدات داخل الدولة لنحو 145 حالة عببر دفع تكاليف عمليات عدد من مرضى القلب كالقسطرة و القلب المفتوح إلى جانب المساهمة بالمبالغ المتبقية لمساعدة عدد من الحالات المتعسرة و توفير الأدوية للحالات المسجلة بكشوف الجمعية التي تحتاج لها بشكل دوري.

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