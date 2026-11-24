اختارت فلاي دبي منصة سايتكور لتحديث قنواتها الرقمية بهدف تحسين تجربة العملاء عبر 100 طائرة و57 دولة تغطيها الشبكة الجوية.

أعلنت شركة فلاي دبي عن اختيار منصة سايتكور لتكون النظام الأساسي الجديد للتجربة الرقمية الخاصة بها، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الطموحة. يهدف هذا الاتفاق إلى الارتقاء بخدمات العملاء عبر جميع القنوات الرقمية، بما يتماشى مع النمو المستمر لقاعدة الركاب والوجهات.

تفاصيل الاتفاق الرقمي والشركة المنفذة

تعتبر فلاي دبي شركة طيران رائدة تخدم شبكة وجهات واسعة في 57 دولة حول العالم، وتضم أسطولاً يتكون من 100 طائرة. وقد سجلت الشركة رقمًا قياسيًا جديدًا بأعداد المسافرين، حيث بلغ العدد 15.7 مليون مسافر خلال عام 2025. يُعد الاستثمار في تحديث البنية التحتية الرقمية أولوية قصوى لتسهيل تخطيط الرحلات وحجزها وإدارتها عبر الإنترنت.

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سوف تستفيد منصات سايتكور من دمجها مع خمس قنوات رقمية تابعة لشركة فلاي دبي، وتشمل الموقع الإلكتروني flydubai.com، وموقع العطلات holidays.flydubai.com، وتطبيق فلاي دبي على الهواتف الذكية. ستتيح هذه المنصة تقديم تجربة تفاعلية متطورة تلبي احتياجات المسافرين المتنوعة، وتوفر خيارات مخصصة تتوافق مع تفضيلاتهم وخطط سفرهم بدقة أكبر.

كما ستسمح المنصة الجديدة بتخصيص المحتوى والعروض بناءً على لغات المستخدمين، مما يعزز التكامل بين الخدمات المقدمة عبر الموقع والتطبيق. وسيتمكن المسافرون من الوصول إلى عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الشخصية، مما يرفع من مستوى الرضا العام ويزيد من كفاءة عمليات الحجز والإدارة عبر الإنترنت.

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استراتيجية التوسع ودعم العملاء

قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية والإلكترونية في فلاي دبي، إن برنامج التحول الرقمي يعتمد بشكل أساسي على فهم تطلعات العملاء واحتياجاتهم اليومية. وأوضح أن الهدف من اختيار سايتكور هو تعزيز القدرات الرقمية للشركة، مما يوفر المرونة اللازمة لتطوير تجارب جديدة تواكب النمو السريع لشبكة الوجهات.

وأضاف أفندي أن هذه الخطوة تتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأجل للنمو، وتسعى لجعل كل تفاعل مع فلاي دبي تجربة سهلة وشخصية وموثوقة. تسعى الشركة من خلال هذا التحديث إلى تحسين استجابتها لاحتياجات العملاء المتغيرة، وضمان توفير خدمات عالية الجودة في مختلف المراحل من رحلة المسافر.

تتميز منصة سايتكور بجمعها بين إدارة المحتوى وتخصيص التجارب الرقمية في منظومة واحدة متكاملة. تعتمد المنصة على أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لمساعدة فرق العمل في فلاي دبي على إنشاء وإدارة المحتوى بسهولة عبر مختلف الأسواق واللغات، مما يضمن اتساق الجودة وسرعة التحديث.

دور الشركاء والخطوات المستقبلية

تم اختيار شركة هوريزونتال ديجيتال، وهي الشريك الماسي لشركة سايتكور، لقيادة عمليات تنفيذ المشروع تقنيًا. يسعى هذا التعاون الوثيق إلى رفع معايير الخدمات الرقمية لتتوافق مع توقعات المسافرين من ثقافات ودول ولغات مختلفة. تهدف الشركة إلى تقديم محتوى متعدد اللغات يلبي احتياجات كل مسافر بدقة.

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وأكد جيسون كامين، رئيس شركة سايتكور لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركات الطيران تعمل في بيئة رقمية تنافسية تتطلب دقة عالية في تقديم الخدمات. وأشار إلى أن نهج فلاي دبي في منتجاتها وخدماتها يميز علامتها التجارية، وأن التعاون معهم يعكس التزام الشركة بتطوير تجربة المسافر.

من جانبه، قال سابن إفريم، الرئيس التنفيذي لشركة هوريزونتال ديجيتال، إن المشروع سيسهم في تعزيز المحتوى متعدد اللغات وتقديم تجربة مصممة خصيصًا لكل مسافر. تعتمد الشركة على خبراتها المتراكمة في تطوير التجارب الرقمية لضمان تقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء في المستقبل، مما يعزز مكانة فلاي دبي كواحدة من أكثر الناقلات حيوية في المنطقة.