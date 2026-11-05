فلاير تفتتح حضورها في دبي عبر معرض داون تاون ديزاين 2026

علامة فلاير التابعة لمجموعة شوبا تعلن عن ظهورها الأول في دبي عبر معرض داون تاون ديزاين 2026، مستهدفة المصممين بعرض يجمع بين الإبداع الإيطالي والتقنيات المتقدمة.

تواصل مدينة دبي تعزيز مكانتها كنقطة محورية عالمية للإبداع والتصميم من خلال تقديم بنى تحتية متطورة ومعارض احترافية تجذب كبرى العلامات التجارية والمواهب المبدعة من شتى أنحاء العالم. ومن أجل ترسيخ هذا الرياد الإبداعي، تستعد علامة الأثاث الفاخرة "فلاير" التابعة ل مجموعة شوبا لتسجيل ظهورها الأول في المنطقة خلال معرض داون تاون ديزاين 2026.

تقديم رؤية فلاير الفريدة في دبي

تستهدف العلامة التجارية العالمية إطلاق حضورها الكامل في الإمارة من خلال عرض يجمع بين الخبرة الإيطالية الراسخة في التصميم والتقنيات التصنيعية المتطورة المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا العرض المتكامل إلى تقديم مفهوم جديد لأسلوب الحياة المعاصر، وذلك بعد أن كانت المجموعة قد كشفت عن أولى خطواتها خلال أسبوع ميلانو للتصميم في أبريل الماضي. من المقرر أن تستعرض فلاير مجموعتها الموسعة خلال فعاليات المعرض التي ستقام من 4 إلى 8 نوفمبر 2026، مما يمهد الطريق رسمياً لافتتاح صالة عرضها الخاصة في دبي في المرحلة المقبلة.

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تفاصيل العرض ومساحات التجربة

يشهد ظهور فلاير الأول على مستوى المنطقة من خلال أربعة مساحات عرض مصممة بعناية فائقة، حيث تقدم العلامة رؤية أسلوب حياة عصري يتجاوز الحدود التقليدية للتصميم الداخلي. تستند فلاير إلى خبرة مجموعة شوبا الممتدة لأكثر من خمسة عقود في مجالات التصميم الداخلي والأثاث المصمم حسب الطلب والتصنيع المتكامل، حيث يتم إنتاج مجموعاتها حصرياً في منشأة متخصصة داخل دولة الإمارات. تعتمد العلامة التجارية على أنظمة تصنيع متطورة تتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى المعايير الهندسية الأوروبية وأحدث التقنيات الصناعية، مما يضمن لها تحكماً كاملاً ودقيقاً في جميع مراحل سلسلة الإنتاج.

رؤية المجموعة والقيادة التنفيذية

أكد رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، أن إطلاق علامة "فلاير" ينطلق من طموح واضح يتمثل في بناء هوية تصميمية تنشأ من دبي وتفرض وجودها القوي على الساحة العالمية. وأوضح أن الجمع بين ثقافة التصميم في ميلانو وخبرات شوبا التصنيعية يوفر الأسس الإبداعية والتقنية اللازمة لتحقيق هذا الطموح، مما ينتج علامة ذات هوية متفردة تستلهم ملامحها من ثقافات متنوعة دون أي مساومة على الدقة. وأكد أنوج جاين، الرئيس التنفيذي لشركتي شوبا للأثاث وفلاير، أن الهدف هو ترسيخ مكانة العلامة في المنازل والمشاريع حول العالم من خلال مجموعة تتميز بهوية واضحة وتنسجم سلاسة مع التصاميم الداخلية القائمة.

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تأثير المعرض والخطوات القادمة

تتجسد هذه الرؤية المعمارية من خلال مساحة عرض تبلغ 300 متر مربع في معرض داون تاون ديزاين، والتي صُممت على هيئة رواق مفتوح تتوالى فيه الأقواس لتروي تفاصيل الحياة التي تدور حول قطع الأثاث المعروضة. يضم هذا العرض شعار "بين المساحات والأماكن والخامات"، حيث يتيح للزوار اكتشاف أسلوب حياة يتناغم مع تنوع الثقافات ويجمع بين الطابع الشخصي والتجارب الحسية. وأشار أنوج جاين إلى أن المعرض يمثل الفرصة الأولى لتقديم هذه التجربة إلى المنطقة، مما يتيح المجال أمام المهندسين المعماريين والمصممين والعملاء لاكتشاف مستوى الراحة الذي توفره القطع والتعرف عن قرب إلى خاماتها وتفاصيلها الدقيقة.

وستمنح صالة العرض المرتقبة في دبي هذه العلاقة مع السوق المحلية والمصممين وجهة دائمة ومستدامة، مما يعزز من قدرة العلامة التجارية على التوسع والتميز في سوق الأثاث الفاخر. من خلال هذا التواجد الاستراتيجي، تسعى فلاير ومجموعة شوبا إلى تحديد معايير جديدة للجودة والتصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز لإمارة دبي والبنية التحتية التصنيعية المتقدمة المتاحة فيها.