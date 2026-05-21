فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة ومكانتها الإيمانية في الإسلام

استعراض شامل لفضل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يتضمن آراء علماء الأزهر الشريف حول أفضلية هذه الأيام، وأهمية يوم عرفة، ومعاني التضحية والفداء، ومقارنة فقهية بينها وبين العشر الأواخر من رمضان.

لقد جعل الله سبحانه وتعالى الزمان في مراتب متفاوتة من الفضل والكرامة، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا إيمانية ترفع من قدر العابد وتضاعف له الأجر، ومن هنا جاء تفضيل شهر رمضان كأفضل الشهور، وليلة القدر كأفضل الليالي، وعشر ذي الحجة كأفضل الأيام.

هذا التفاوت الإلهي ليس مجرد ترتيب زمني، بل هو تجسيد لحكمة الله وعلمه ليعلم العباد أن الفضل بيده وحده، وأنه يرفع ما يشاء من الأوقات ليكون محطة للتزود الروحي والتطهر من الخطايا. وفي هذا السياق، تؤكد النصوص النبوية الشريفة أن العمل الصالح في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هو أحب الأعمال إلى الله، حتى إن فضلها قد فاق في بعض جوانبه فضل الجهاد في سبيل الله، إلا لمن بذل نفسه وماله بالكامل، مما يجعل هذه الأيام فرصة ذهبية لكل مسلم يسعى للتقرب من خالقه وتحقيق أقصى درجات الإيمان.

ويشير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن شهر ذي الحجة يمثل ذروة العام الهجري، فهو الشهر الثاني عشر وأحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله ونهى عن الظلم فيها، كما أنه يحتضن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة الحج، مما يجعله شهراً تفيض فيه الرحمات وتتنزّل فيه البركات. إن هذه العشر الأوائل تتميز بكونها الزمن الوحيد الذي تجتمع فيه أعظم العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج في وقت واحد، وهو تكريم إلهي أقسم الله به في كتابه الكريم في قوله وفجر وليال عشر، كما أنها الأيام المعلومات التي أمر الله فيها بذكر اسمه وتعظيمه، مما يمنح المؤمن دافعاً قوياً لاستغلال كل لحظة فيها في الطاعة والذكر.

من جانب آخر، يسلط الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الضوء على القيمة الروحية العميقة ليوم عرفة، واصفاً إياه بأنه يوم الرحمة والمغفرة، واليوم الذي تفتح فيه أبواب السماء للدعاء والرجاء. ويؤكد أن صيام يوم عرفة لغير الحاج يمثل منحة إلهية كبرى، حيث يكفر الله به ذنوب السنة الماضية والسنة القابلة، مما يساهم في تنوير القلوب وفتح آفاق الأمل أمام المذنبين والراجين.

ولا تتوقف أهمية هذه الأيام عند الجانب التعبدي الفردي، بل تمتد لتشمل القيم الأخلاقية والاجتماعية، خاصة في اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى. هذا اليوم الذي يحيي في نفوسنا قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، يرسخ معاني التضحية والفداء والإيثار.

ويشير الدكتور علي جمعة إلى ضرورة إعادة إحياء هذه القيم في قلوب الجيل الناشئ، لأن المجتمع المعاصر بدأ يفقد روح التضحية، حيث أصبح البعض يتردد في بذل وقته أو جهده أو حتى القيام بخدمة والديه وصلة أرحامه، وكأن الحياة تحولت إلى عملية أخذ مستمرة دون عطاء، بينما essence الإسلام يقوم على العطاء والتضحية في سبيل الله وفي سبيل الآخرين، وهو ما يجب أن يكون الدرس الأبرز في هذه الأيام المباركة. وفيما يتعلق بالمقارنات الفقهية بين المواسم الإيمانية، يوضح الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن هناك نقاشاً علمياً عميقاً دار بين العلماء حول المفاضلة بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان.

وقد خلصت الآراء إلى أن أيام العشر من ذي الحجة هي الأفضل من حيث النهار، نظراً لما تشتمل عليه من مواسم عظيمة مثل يوم عرفة ويوم النحر، بينما تظل ليالي العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل لكونها تحوي ليلة القدر التي تفوق في قدرها ألف شهر. هذا التوازن يوضح أن كل موسم له خصوصيته ومكانته، ولكن تظل أيام ذي الحجة متميزة بتنزّل الرحمات الإلهية بشكل مكثف، خاصة في يوم عرفة الذي يرى العلماء أن الشيطان يكون فيه في أقبح وأحقر حالاته، وذلك بسبب مشاهدته لرحمة الله وهي تتنزل على عباده التائبين.

كما يضيف الدكتور مهنا أن هذه الفترة هي موسم للبر والطاعة، وينصح بالاقتداء بما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي من الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وبناءً على ما كتبه ابن عطاء الله السكندري في مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح، فإن للذكر في هذه الأيام أسراراً خاصة وآثاراً تطهر الروح وتجلو القلوب، حيث أن الذكر هو الطريق الأقصر للقرب من الله ونيل رضاه، وهو ما يجعل استغلال هذه الساعات في التسبيح والذكر عبادة مضاعفة الأجر، تمنح المؤمن طمأنينة نفسية واتصالاً مباشراً بالخالق، مما ينعكس إيجاباً على سلوكه وحياته اليومية





