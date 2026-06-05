فشل المفاوضات الدولية لتعيين ممثل سام جديد في البوسنة وسط توترات أمريكية أوروبية

المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون غير قادرين على اختيار مرشح يلقى إجماعاً لإدارة مهمة حفظ السلام في البوسنة والهرسك بعد استقالة كريستيان شميدت، ما أدى إلى تهديد واشنطن بالانسحاب وتفاقم الخلاف حول صلاحيات المنصب في ظل السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

فشلت محاولات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين حتى يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق حول اختيار ممثل سام جديد للإشراف على مهمة حفظ السلام في البوسنة والهرسك ، بعد استقالة كريستيان شميدت المفاجئة في أيار/مايو الماضي.

جاء هذا العجز في لحظة تتصاعد فيها التوترات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي حول صلاحيات المنصب، حيث هددت الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس السلام إذا لم يتم العثور على مرشح يلقى تصويتاً دولياً واسعاً. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى "التردد الأوروبي" كسبب أساسي للفشل، مما يعكس الخلاف العميق حول مدى الدور الذي يجب أن يلعبه الممثل السامي في الدولة التي لا تزال تعاني من انقسام عرقي وسياسي بين الكيانين الصربي والبوسني الكرواتي.

الممثل السامي يُعَدّ جزءاً من هيكلية اتفاقيات دايتون للسلام التي أنشئت بعد الحرب الدامية بين 1992 و1995، والتي خلفت ما يقارب مائة ألف قتيل ودمار هائل في البنية التحتية. يتمتع المنصب بصلاحيات واسعة تشمل سن القوانين، واختلال الثوابت الدستورية، وعزل المسؤولين المنتخبين، وهو ما وضع شميدت في صراعات متكررة مع زعيم الصرب في البوسنة، ميلوراد دوديك، وبينما يطالب بعض القادة الصرب والكروات بإلغاء المنصب أو تقليص صلاحياته، تدفع الولايات المتحدة إلى إبقاءه مع شرط أن تُسلم السلطات تدريجياً إلى مؤسسات البوسنة الذاتية.

في خضم هذه المناقشات، أظهر الرئيس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال زيارة إلى سراييفو التأكيد على أن الممثل السامي القادم يجب أن يتماشى مع "خيار البوسنة والهرسك في سعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على ضرورة أن تكون خطواته موجهة نحو تعزيز استقرار الدولة وتعزيز عملية الانضمام إلى الاتحاد. إلى جانب الترشيح الإيطالي أنطونيو زاناردي لاندي الذي لم يحصل على موافقة كافية، طُرِح اسم الدبلوماسي الفرنسي رينيه تروكاز كبديل محتمل، ما يضيف بعداً دبلوماسياً آخر إلى المفاوضات المعقدة.

يتواصل النقاش الدولي حول مستقبل المنصب، في حين تبقى البوسنة والهرسك في انتظار خطوة حاسمة قد تحدد مسارها السياسي لأعوام قادمة.





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