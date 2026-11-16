فشل صاروخ فولكان يدمر 40 قمرا صناعيا لأمازون بعد دقائق من الإطلاق

تعرض صاروخ فولكان التابع لشركة يونايتد لونش ألايانز لعطل فني أدى إلى تدمير حمولة أمازون المؤلفة من 40 قمرا صناعيا، مما يعطل خطط الشبكة العالمية.

أعلن عن فشل ذريع لمهمة إطلاق فضائية يوم الأحد الماضي، حيث سقط صاروخ فولكان التابع لشركة يونايتد لونش ألايانس بعد وقت قصير من انطلاقة من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في ولاية فلوريدا. أدى هذا التعطل إلى تدمير كامل للحمولة المكونة من 40 قمرا صناعيا، وهي جزء من شبكة الإنترنت ليو المملوكة لشركة أمازون ، في أول إخفاق تسجله الشركة في تاريخ مهماتها.

تفاصيل الخلل الفني في صاروخ فولكان

تعطل صاروخ فولكان بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41، مما يعني أن المركبة خرجت عن مسارها ولم تنجح في إيصال مهمة أمازون إلى المدار المطلوب. وأكدت شركة يونايتد لونش ألايانس في بيان رسمي أن البيانات المستلمة من مدير الإطلاق تشير إلى حدوث خلل فني حاد بعد عشرة دقائق من بدء رحلة الصاروخ، دون أن تتضح الأسباب الدقيقة للخطأ في الوقت الراهن.

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يمثل هذا الحادث انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد الذي تعمل عليه الشركة منذ عقدين من الزمن، في وقت كانت تسعى فيه جاهدة لبدء سلسلة إطلاق منتظمة لدعم المجموعة الضخمة من الأقمار الصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لشركة أمازون.

موقف يونايتد لونش ألايانس وأمازون من الحادث

صرحت شركة يونايتد لونش ألايانس بأنها ستقوم بتحقيق فني طويل قد يبقي الصاروخ خارج الخدمة لأشهر، مؤكدة أن كل رحلة تنطلق تحمل بيانات جديدة تساعد الفريق التقني على فهم ما حدث اليوم. وأضافت الشركة أنها لا تمتلك حتى الآن بيانات محددة تكفي لفهم طبيعة العطل الذي تعرض له الصاروخ، معبرة عن عزمها على معالجة الأمر.

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من جانبها، أشارت شركة أمازون في بيان إلى أن أي عملية إطلاق فضائي تنطوي على مخاطر، خاصة في المهام الأولى مثل إل.في-01. وأكدت أمازون أنها ترى في يونايتد لونش ألايانس شريكا موثوقا، وتعتقد أن الشركة ستتعلم من هذه المهمة وستنفذ خططها طويلة الأجل لتطوير صاروخ فولكان.

تأثير العطل على سوق الإطلاق الفضائي الأمريكي

من المتوقع أن يؤدي هذا الفشل إلى زيادة الأزمة الحالية للاختناقات في عمليات الإطلاق الأمريكية، الناتجة عن إخفاقات صواريخ أخرى وتحديات هيكلية في القطاع. كما أن التقاعد الوشيك لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وهو الصاروخ الأكثر نشاطا في العالم، يضيف ضغطا إضافيا على السعة المتاحة للإطلاق.

ولم تعد شركة سبيس إكس تقبل حجوزات جديدة لإطلاقات باستخدام صاروخ فالكون 9، مما يجعل الاعتماد على بدائل مثل صاروخ فولكان أمرا حيويا لاستمرار نمو قطاع الأقمار الصناعية. وكان رحلة يوم الأحد هي الخامسة لصاروخ فولكان منذ ظهوره الأول في عام 2024، والأولى منذ تسعة أشهر بعد توقف الإطلاقات لفترات طويلة بسبب تحقيقات فنية في معززاته الجانبية ومحركات بي.إي-4.