فشل ألمانيا في نيل مقعد بمجلس الأمن الدولي

فشل ألمانيا في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي لأول مرة، حيث فازت البرتغال والنمسا بأغلبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية.

فشل ألمانيا لأول مرة في نيل مقعد بمجلس الأمن؛ فازت ال برتغال 134 و النمسا 131 ل أوروبا الغربية ؛ جولة ثانية لآسيا 2027أخفقت ألمانيا الأربعاء، للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي ، حيث حصدت ال برتغال و النمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين ل أوروبا الغربية ، واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027.

يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا، خمسة دائمين وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وعشرة منتخبين من بين باقي دول العالم لفترة مدتها سنتان. وفي اقتراع سري أجرته الجمعية العامة لاختيار ممثلي أوروبا، حصلت البرتغال على 134 صوتا والنمسا على 131. أما ألمانيا التي شغلت مقعدا لست دورات سابقة، فقد حصلت على 104 أصوات. وألمانيا العضو في مجموعة السبع تعد أكبر اقتصاد في أوروبا وينظر إليها باعتبارها ركيزة سياسية وأمنية للقارة.

وفازت زيمبابوي بمقعد إفريقيا بـ182 صوتا، لكنها كانت المرشحة الوحيدة عن القارة، في حين فازت ترينيداد وتوباغو، التي لم تواجه منافسة أيضا، بمقعد أميركا اللاتينية والكاريبي بـ181 صوتا. وستجري جولة ثانية الأربعاء لاختيار ممثلين عن آسيا، حيث تتنافس الفيليبين وقيرغيزستان للفوز بالمقعد المخصص للقارة. وستحل الدول الخمس المنتخبة مكان باكستان والصومال واليونان والدنمارك وبنما اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2027. وستنضم هذه الدول إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا والبحرين، الأعضاء الخمسة الآخرين المنتخبين لعامي 2026 و2027





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