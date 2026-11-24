الممثل مورغان فريمان وشريكة لوري مكرياري يحذران من استنساخ الأصوات والصور رقمياً، ويشددان على حماية الخصوصية والحصول على موافقات قانونية في صناعة الترفيه.

أصدر الممثل والمنتج الأمريكي مورغان فريمان وشريكة في تأسيس شركة الإنتاج " ريفيليشنز إنترتينمنت" لوري مكرياري تحذيراً صارماً من التوسع غير المنضبط في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. أكدت الشخصيتان البارزتان في صناعة الأفلام أن هذه الأدوات التكنولوجية يجب أن تخدم الأحلام البشرية الحقيقية، مع ضرورة فرض ضوابط صارمة لحماية الخصوصية ومعايير الاستخدام في قطاع الترفيه العالمي. جاء هذا الموقف الرسمي في حوار مع مجلة "فورتشن" الأمريكية، حيث سلط الضوء على المخاطر الأخلاقية والقانونية التي تواجه المبدعين.

تحديات الخصوصية واستنساخ الهوية الرقمية

كشف مورغان فريمان لمجلة "فورتشن" أن تقنية التزييف العميق تتيح إنشاء نسخ رقمية دقيقة للفنانين، مما يسمح لهم بالقول أو الفعل دون وعي أو موافقة. وأشار فريمان إلى أنه تعرض شخصياً لهذه الممارسة، مشيراً إلى أن جوهر المشكلة ليس في التقنية نفسها، بل في فقدان السيطرة على الخصوصية التي تصبح الضحية الأولى عند استنساخ الهوية الرقمية للفنانين دون إذنهم.

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وأكّدت لوري مكرياري، التي أسست شركة "ريفيليشنز إنترتينمنت" مع فريمان عام 1996، أنها اكتشفت قبل نحو عامين ونصف مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فريمان في موقف لم يذكر تصويره أبداً. كما أشارت إلى أن الشركة تتلقى اتصالات يومية من أشخاص يحاولون بيع منتجات عبر الإنترنت باستخدام صوت فريمان دون أي علاقة رسمية أو موافقة قانونية منه، مما يعكس انتشار الظاهرة على نطاق واسع.

الموقف القانوني والأخلاقي لريادي الإنتاج

شددت مكرياري على أن قدرة الذكاء الاصطناعي العالية على المحاكاة الصوتية والبصرية لا تمنح أي مبرر قانوني أو أخلاقي لاستخدامه بشكل تعسفي. وأضافت أن الخوف الأكبر يتمثل في ترك شركات التكنولوجيا العالمية تحدد تلقائياً قيمة السرد القصصي البشري ما لم يبادر صناع المحتوى المحترفين إلى وضع معايير واضحة تحمي حقوق المبدعين من الاستغلال الآلي.

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من جانبه، أوضح فريمان أن استنساخ صوته دون إذنه هو جزء من مشكلة أوسع، متذكراً تحذيراته السابقة عبر منصة "إكس" لجمهوره. وأكد أن التمييز الجوهري يكمن في رفض إنتاج محتوى رقمي بالذكاء الاصطناعي إلا في الحالات التي يستحيل فيها تحقيقها واقعياً، كالمحاكاة الدقيقة لطرق الطيران، بينما يرفض استخدام التقنية لاستبدال الأداء البشري في القصص الإنسانية.

آثار واقعية على الصناعة السينمائية

يعكس موقف فريمان ومكرياري نظرة مزدوجة نحو التقنية؛ فلا يعترضان على وجود الأدوات في أصلها، بل يشددان على تنظيمها. وتعمل شركتهما حالياً على مشاريع كبرى، منها اقتباس رواية "لقاء مع راما" لآرثر سي كلارك بالتعاون مع المخرج دينيس فيلنوف وشركة "ألكون إنترتينمنت"، حيث يبحثون الجوانب القانونية لتوثيق الموافقات المالية والقانونية قبل توظيف الذكاء الاصطناعي مع الممثلين.

كما دعا الشركاء صناع الأفلام الجدد إلى التمسيك بالقصة الجيدة والرؤية الفريدة دون انتظار الأذونات البيروقراطية، مع الحرص على حماية الحقوق الفكرية. يأتي هذا التوجه ضمن موجة واسعة من ردود الفعل في هوليوود، حيث حصلت نقابة الممثلين على بنود تعاقدية بعد إضراب عام 2023 تشترط موافقة واضحة لإعادة استخدام الأداء عبر الذكاء الاصطناعي، كما عبّر الممثل نيكولاس كيج عن قلقه من استغلال ملامحه رقمياً.