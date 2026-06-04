فريق دبي يفتتح سلسلة الدور النهائي بفوز عليه بارتيزان بلغراد

ويتصدر البوسني دزانان موسى قائمة مسجلي دبي برصيد 22 نقطة، فيما أضاف كل من ماكينلي رايت ومفيوندو كابينجيلي 19 نقطة، ليقود الثلاثي الفريق إلى انتصار مهم عكس قوة التشكيلة وتوازنها في أولى محطات النهائي

ك야ست فريق دبي لكرة السلة خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة (ABA League) لموسم 2025-2026، بعد انتصاره على بارتيزان بلغراد الصربي بنتيجة 99-93 في افتتاح سلسلة الدور النهائي.

ودعا هذا الفوز متابعة أوتصاف فريق دبي بكتابة التاريخ في موسمه الثاني في البطولة، وجميع الفترات في الدور النهائي، وكانت هناك محاولات حازمة من بارتيزان بلغراد لعدم حال دون نصر فريق دبي، لكنهم تمكنوا من تحقيق ذلك بفضل الجهود العلیا للاعبين والتدريب السجنّ الذي أعدّوا لهذا اللقاء. وفيما يلي ملخص موجز عن هٰذا اللقا





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فريق دبي دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة بارتيزان بلغراد دورانوسيوس

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