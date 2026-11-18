فوز ساحق لفريق آر بي جيه في سباقات الصقور ب أبوظبي حيث حصد المراكز الأولى في مسافتي 300 و400 متر ضمن الجولة الثانية من بطولة اتحاد الإمارات للصقور.

حصد فريق آر بي جيه فوزاً كاسحاً خلال منافسات الصقور التي استضافتها أبوظبي صباح اليوم، ليظهر بتفوق واضح في شوطي المسافة. وقد نجح الفريق في تصدره لبطولات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، وهي جزء أساسي من الجولة الثانية من مسابقات اتحاد الإمارات للصقور. وقد نظم هذه الفعاليات الرياضية الهامة نادي أبوظبي للصقارين ، وسط حضور مكثف للمنافسين المهتمين بهذا التراث الرياضي الأصيل. وقد كان هذا الإنجاز دليلاً على الجاهزية العالية للفريق وقدرته على المنافسة في مستويات عالية من الدقة والسرعة.

تفاصيل الفوز في مسافتي 300 و400 متر

قدم فريق آر بي جيه أداءً استثنائياً في الشوط الأول، حيث سيطر على منافسات الصقور لمسافة 400 متر. وحل فريق الفريق في الصدارة، مما أكسبه النقاط الحاسمة في هذه المرحلة من البطولة. وفي الشوط الثاني من فئة العامة مفتوح جير شاهين فرخ، استمر التفوق بحصول فريق آر بي جيه على المركز الأول، متقدماً على صقور السوري وختال اللتين حلّتا في المراكز الثانية والثالثة. ولم يكن هذا الفوز وحيداً، إذ شهد الشوط الأول لفئة العامة مفتوح جير بيور فرخ نجاحاً آخر للصقور بأرقام 947 وعمري و948 التي حلت بالمراكز الثلاثة الأولى، مما يعكس عمق الطموح التنافسي في هذه الفئة.

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استكمال فعاليات البطولة وتاريخها الزمني

تأتي هذه المنافسات كاستكمال منطقي للجولة الأولى التي أقيمت سابقاً لمسافة 300 متر، مما يخلق تسلسلاً منطقياً في اختبار قدرات الصقور. وقد شارك في هذه الجولة الثانية نخبة من الصقارين القادمين من مختلف إمارات الدولة، مما يعزز من حيوية الحدث وقيمته الرياضية. ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات الرياضية غداً، حيث سيتم إقامة منافسات جديدة في فئتي العامة مفتوح قرموشة جير وجير تبع فرخ. وستستمر هذه السلسلة من المسابقات في جذب اهتمام المهتمين برؤية المزيد من الإنجازات في عالم الصقور المحلي والدولي.

آراء النافطين وأهداف تطوير اللعبة

عبّر نواف المطروشي، عضو فريق آر بي جيه، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن سباقات التلواح لمسافتي 300 و400 متر تمثل محطة حاسمة. وأشار إلى أن هذه السباقات ضرورية لاختبار الصقور وتقييم جاهزيتها الميدانية قبل الانطلاق في البطولات الكبرى المقبلة. وقد أشار المطروشي إلى أن المستويات التنافسية المرتفعة التي تشهدها هذه المنافسات تؤكد تطور اللعبة ونضجها في السنوات الأخيرة. كما أشاد بجهود اتحاد الإمارات للصقور ونادي أبوظبي للصقارين في توفير بيئة تنافسية محفزة للصقارين، مما يسهم في الحفاظ على الإرث الوطني.

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تأثير المسابقات على مستقبل الصقارة

يعكس تنظيم هذه الفعاليات جهوداً مستمرة لتعزيز استدامة رياضة الصقارة كأحد أهم الفعاليات الثقافية والرياضية في الدولة. ومن خلال توفير بيئة مناسبة للمنافسة، يساهم النادي والاتحاد في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة وإبراز المواهب الصاعدة. كما أن استمرار هذه الفعاليات يعزز من الهوية الوطنية ويرسخ قيم التفوق والمنافسة الشريفة بين الأندية والفرق المشاركة. وهذا النهج يضمن بقاء اللعبة حية ومتطورة، مع الالتزام بالمعايير العالمية في تنظيم المسابقات.

الخطوات القادمة للفرق المشاركة

مع اقتراب البطولة من مراحلها النهائية، تركز الفرق على تحليل أدائها في الجولات السابقة والاستعداد للمنافسات المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات المقبلة منافسة شرسة بين الفرق المتبقية، خاصة في الفئات المفتوحة التي تضم مشاركين من مختلف الإمارات. وسيسعى فريق آر بي جيه إلى الحفاظ على مستواه المتميز ومواصلة تحقيق الإنجازات في المراحل القادمة. بينما يسعى باقي المتسابقين لسد الفجوة في الأداء من خلال التدريب المكثف وتحسين استراتيجيات اللعب.