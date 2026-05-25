فريق ماميلودي صن داونز يحقق اللقب القاري الثاني في تاريخه بعد تعادله الثمين أمام الجيش الملكي المغربي

فاز فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله الثمين أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1، في مباراة إياب الدور النهائي التي أقيمت على أرضية ملعب مولاي عبدالله بالرباط. استفاد الفريق الجنوب أفريقي من أفضليته في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في بريتوريا، والتي حسمها لصالحه بهدف نظيف، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ويحقق اللقب القاري الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقبه الأول عام 2016.

استفاد الفريق الجنوب أفريقي من أفضليته في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في بريتوريا، والتي حسمها لصالحه بهدف نظيف، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ويحقق اللقب القاري الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقبه الأول عام 2016. ودخل أصحاب الأرض فريق الجيش الملكي اللقاء بضغط هجومي مكثف مدفوعاً بمؤازرة جماهيرية غفيرة، بحثاً عن هدف مبكر يعيد التوازن لنتيجة النهائي.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، ابتسم الحظ للفريق المغربي عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر خطأ ارتكبه مدافع صن داونز ديفاين لونغا. وانرى قائد الفريق محمد حريمات للركلة بنجاح، مسدداً الكرة بهدوء داخل الشباك في الدقيقة 40، ليعلن تقدم الجيش الملكي وإشعال المدرجات.

لكن الفرحة المغربية لم تدم طويلاً، فقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول وتحديداً في الوقت بدل الضائع، قاد صن داونز هجمة منظمة وصلت من خلالها الكرة إلى النجم تيبوهو موكوينا، الذي أطلق قذيفة صاروخية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس أحمد رضا التكناوتي في الدقيقة 45+7، منهياً النصف الأول بتعادل إيجابي 1-1 صادم لأصحاب الأرض. وفي الشوط الثاني استمر التعادل الإيجابي رغم محاولات الفريق المغربي، ليتوَّج الفريق الجنوب إفريقي باللقب للمرة الثانية في تاريخه





