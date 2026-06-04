فريق الشارقة لكرة اليد يتوجه إلى الكويت للدفاع عن لقب آسيا في نسخة 2026

أطلقت بعثة نادي الشارقة لكرة اليد رحلتها إلى الكويت للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري، حيث سيحاول الفريق، بصفته حامل اللقب، الحفاظ على تاج القارة في نسخة 2026.

غادرت بعثة فريق كرة اليد الأول لنادي الشارقة ، يوم الخميس، إلى دولة الكويت للمشاركة في النسخة الثامنة والعشرين من بطولة الأندية الآسيوية لأبطال الدوري، والتي تستضيفها الكويت في الفترة ما بين 6 و15 يونيو 2026.

وقد انطلقت البعثة برئاسة محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارصارئيس إدارة الألعاب الجماعية، مصحوبةً باللاعبين، الأجهزة الفنية والإدارية، الطاقم الطبي، بالإضافة إلى فريق إعلامي ومجموعة من الخدمات المساندة. وتعد هذه المشاركة ذات وزن خاص لأن فريق "الملك" سيتنافس بصفته حامل اللقب السابق، سعيًا للحفاظ على عنوان بطل آسيا لكرة اليد لمرة ثانية على التوالي.

تضم البطولة سبعة أندية من مختلف دول القارة، وهي: فريق الشارقة الإماراتي الحائز على اللقب، ونادي الكويت الكويتي المستضيف، وبرقان الكويتي، والخليج السعودي (صيف النسخة السابقة)، والدحيل القطري، والنجمة البحريني، والعربي القطري. وقد أثّر انسحاب فريق "CHA" الصيني على هيكلية المنافسة، ما اضطر المنظمين إلى إلغاء نظام المجموعتين التقليدي وتحويل البطولة إلى دوري بنظام الجولة الواحدة، حيث يلتقي كل فريق مع جميع الفرق الأخرى.

وتؤهل الأربعة الأوائل من الترتيب للدخول إلى نصف النهائي، حيث يتقابل صاحب المركز الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث لتحديد المتأهّلين إلى النهائي. والفريق الفائز سيحصل على بطاقة مباشرة للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2026" التي ستُقام في مصر، مع العلم أن الشارقة شارك في النسخة السابقة من البطولة العالمية واحتل المركز السادس. وعلى صعيد تعزيز الصفوف قبل الانطلاق، أضافت إدارة نادي الشارقة أربعة لاعبين محترفين إلى التشكيلة لتقوية فرص الحصول على اللقب القاري.

وهم الثنائي المصريين من نادي الزمالك: هشام محمد صلاح وجمال صلاح، بالإضافة إلى الثنائي التونسيين: معاذ العياري ومصباح الصانعي. وتستكمل القائمة مجموعة من اللاعبين المحليين ذوي الخبرة، يتصدرهم قائد الفريق أحمد هلال، إلى جانب الحارس محمد إسماعيل، وإبراهيم القرص، ومحمد التميمي، وأحمد عبد الله الظنحاني، ومحمود فايز، وطارق حسن شاهين، ومبارك عبد الله، وغيرهم من عناصر الكتيبة التي تطمح إلى الحفاظ على اللقب القاري للمرة الثانية على التوالى





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رياضة كرة اليد آسيا الكويت الشارقة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام قليلة في...

Read more »

«الرافد» توثّق المنجزات وتستكشف آفاق الثقافةصدر حديثاً عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد 346 من مجلة «الرافد» (يونيو 2026)، متضمناً حزمة...

Read more »

أبرز المرشحين للقب كأس العالم 2026.. من يدفع ثمن استبعاد النجوم؟دخلت المنتخبات الكبرى كأس العالم 2026 وسط موجة غير مسبوقة من القرارات الجريئة، بعدما فضل...

Read more »

سعر الدولار في مصر الأربعاء 3 يونيو 2026.. كم سجل الجنيه بعد آخر ارتفاع؟واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، وسط تحسن...

Read more »

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر وهولندا الودية.. قناة تنقلها مجاناًتتجه أنظار محبي كرة القدم مساء اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، إلى مدينة أمستردام حيث...

Read more »

«الطاقة» تستعرض المرصد الوطني لمراكز البياناتشاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في خلوة الجاهزية الرقمية 2026، حيث استعرضت «المرصد...

Read more »