فرنسا تعلن نيتها فرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين بسبب تصعيد العنف والاستيطان في الضفة الغربية

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يؤكد أن فرنسا تعمل مع شركاء أوروبيين لتوقيع عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، ويهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الكيانات الداعمة للاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأحد بأنه من المتوقع فرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين خلال الأيام المقبلة، احتجاجًا على التصعيد المتزايد في بناء المستوطنات غير القانونية ب الضفة الغربية ، واستمرار أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأكد بارو في مقابلات أجراها مع قناة (بيبليك سينا) التلفزيونية ومحطة (آر. تي. إل) الإذاعية، أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن عقوبات سابقة فرضها الاتحاد يمكن تعزيزها. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد نشاط الاستيطان non légitime والعنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن فرنسا تعمل مع دول أوروبية أخرى لتنسيق عقوبات تستهدف الأفراد الضالعين في هذه الأعمال، إضافة إلى الكيانات والشركات التي تدعمهم.

وشدد على أن هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها في كبح هذا العنف، الذي وصفه بأنه يقوض سلطة الدولة. يأتي ذلك بعد أن دعت سبع دول غربية كبرى في 22 مايو/أيار إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات والتحكم في عنف المستوطنين، محذرة من تدهور الوضع في الضفة الغربية. وطالب البيان المشترك الذي أصدرته بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بإنهاء الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشيرين إلى أن استمرارها يهدد حل الدولتين.

وتجدر الإشارة إلى أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا لرويترز أن فرنسا تقود جهدًا لتنسيق عقوبات أوروبية موحدة ضد المستوطنين المتورطين في العنف، في ظل استمرار توسع المستوطنات under حكومة نتنياهو، والتي يقول الدبلوماسيون إنها تهدف إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية





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