فرنسا تواجه اختباراً صعباً في مجموعة تضم السنغال والنرويج والعراق بمونديال 2026

يدخل منتخب فرنسا، المصنف أول عالمياً، منافسات كأس العالم 2026 كمرشح قوي لكنه يواجه مجموعة صعبة تضم السنغال والنرويج والعراق. تعود السنغال بقيادة ساديو ماني، وتسعى النرويج تحت قيادة إرلينغ هالاند لتحقيق إنجاز، بينما يحاول العراق، العائد بعد غياب decades، مفاجأة الجميع. warns المدرب ديشان من صعوبة المجموعة، ويستذكر الخروج المهين من 2002 أمام السنغال.

تتربع فرنسا على قمة التصنيف العالمي وتُعتبر مرشحة قوية للظفر بلقب كأس العالم لهذا العام، بيد أنها تواجه تحديات كبيرة في مجموعة تضم كلاً من السنغال و النرويج و العراق .

يدخل المنتخب الفرنسي، الملقب بالديوك، هذه النسخة من البطولة بعد أداء متميز في النسخ السابقة، حيث أحرز اللقب مرتين وخسر نهائيين بركلات الترجيح في آخر سبع نسخ، منها الخسارة أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022، والتي شهدت تسجيل كيليان مبابي ثلاثية في المباراة النهائية الملحمية. يتولى المدرب ديدييه ديشان القيادة الفنية للفريق منذ عام 2012، ومن المتوقع أن يخلفه زين الدين زيدان، مما يجعل هذه البطولة الأخيرة تحت إشرافه.

يحذر ديشان من صعوبة المجموعة التاسعة، مشيراً إلى أن فرنسا عانت سابقاً عندما دخلت المونديال كحاملة للقب، حيث خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 بدون تسجيل أي هدف، وخسرت مباراتها الافتتاحية أمام السنغال. يتطلع المنتخب الفرنسي إلى تكرار|_{ Erfahrung_1 } تفادي تكرار هذا السيناريو عند مواجهة السنغال مرة أخرى في الافتتاح، على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي في 16 يونيو.

يمتلك الفريق الفرنسي هجوماً قوياً يضم مبابي، هداف الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وعثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، بالإضافة إلى لاعبين مؤثرين مثل أوليسيه وشرقي. تسعى السنغال، بقيادة ساديو ماني، إلى استعادة أمجادها بعد فوزها على فرنسا في 2002 ووصولها إلى ربع النهائي، حيث خاضت استعدادات طغت عليها تداعيات نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024، حيث فقدت لقبها بعد الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية ضد المغرب.

يظل الفريق السنغالي قوياً بوجود ماني، نجم النصر السعودي، الذي غاب عن المونديال الماضي بسبب الإصابة، ويعتمد على مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والجنسية المزدوجة التي تربطهم بالدوري الفرنسي. تستهدف النرويج، التي تعتمد على نجمها إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحقيق إنجاز كبير في أول مشاركة لها منذ سنوات. يعد هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، أحد أفضل المهاجمين في العالم، وسجل 16 هدفاً في ثماني مباريات تصفيات، من بينها فوزان على إيطاليا.

يدعم هالاند كل من مارتن أوديغård، صانع ألعاب أرسنال، وألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد. ستلعب النرويج مباراتها الأولى ضد العراق في بوسطن، ثم تواجه السنغال في نيوجيرزي، وأخيراً تواجه فرنسا في بوسطن مرة أخرى، مما يتيح فرصة لقاء هالاند مع مبابي في صدام ناري بين أبرز الهدافين.

أما المنتخب العراقي، الذي يعود للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ 1986، بعد تتويجه ببطولة آسيا 2018 ووصوله لنهائي كأس آسيا 2022، فإنه يخوض التأهيل عبر 21 مباراة شملت ملحقاً درامياً ضد الإمارات، وحسم تأهله بهدف قاتل من أيمن حسين ضد بوليفيا في ملحق قاري في المكسيك. يعترف المدرب غراهام أرنولد بأن العراق قد يكون الفريق الأقل تصنيفاً بين المشاركين، لكنه يؤكد أن كأس العالم تزيل كل الفروقات، وأنAnything يمكن أن يحدث.

يسعى العراق، بالإضافة إلى السنغال والنرويج، إلى التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتأهل أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث إلى دور ال32، مما يزيد حدة المنافسة في المجموعة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 فرنسا ديشان السنغال ساديو ماني النرويج إرلينغ هالاند العراق مبابي مجموعة صعبة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نهاية العام الدراسي 2025-2026أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نهاية العام الدراسي 2025-2026 وبداية العام الجديد 2026-2027

Read more »

توخيل يؤكد قدرة إنجلترا على الفوز بمونديال 2026أبدى الألماني توماس توخيل ثقته الكاملة بقدرة فريقه على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026

Read more »

أبوظبي.. المؤتمر الدولي لحوار الحضارات ينطلق غداًتنطلق غداً في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026،...

Read more »

سعر الذهب في مصر الثلاثاء 2 يونيو 2026.. الجنيه عند 53 ألفاًشهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً نسبياً خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026،...

Read more »

صدمة المونديال.. قائمة بأسماء نجوم بارزة لن تلعب في كأس العالم 2026مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه أنظار...

Read more »

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام قليلة في...

Read more »