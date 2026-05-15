فرنسا تعلن قائمة 'الديوك' للمشاركة في كأس العالم 2026

ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، أعلن قائمة 'الديوك' للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق في يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تم الإعلان عن القائمة بطريقة جديدة ومبتكرة وغير تقليدية، من خلال فيديو مستوحى من مقدمات الأفلام السينمائية 'تترات البداية'. تضم القائمة نجوم المنتخب الفرنسي، مثل كيليان مبابي وماركوس تورام وعثمان ديمبيلي، بطريقة توحي بأنهم أبطال عمل سينمائي ضخم يستعد للدراما والأكشن في كأس العالم.

وجاء الإعلان عن قائمة فرنسا عبر حساب منتخب 'الديوك' على منصة 'إكس' بطريقة جديدة ومبتكرة وغير تقليدية، من خلال فيديو مستوحى من مقدمات الأفلام السينمائية 'تترات البداية'. وتضمن الفيديو لقطات للاعبي المنتخب الفرنسي المختارين، مع ظهور اسم كل لاعب في مشهد مميز، وكأنه جزء من فيلم سيعرض على شاشة السينما، إلى جانب تقسيم عناصر المنتخب إلى خطوط الدفاع والوسط والهجوم.

وظهر نجوم المنتخب الفرنسي، أمثال كيليان مبابي وماركوس تورام وعثمان ديمبيلي، بطريقة توحي بأنهم أبطال عمل سينمائي ضخم يستعد للدراما والأكشن في كأس العالم. الدفاع: لوكاس دين، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جول كوندي، ماكسينس لاكروا، ويليام صليبا، ودايوت أوباميكانو. الهجوم: ماغني أكليوش، برادلي باركولا، ريان شرقي، ديزيريه دوي، جان فيليب ماتيتا، كيليان مبابي، ميكايل أوليسي، وماركوس تورام. شهدت القائمة غياب إدواردو كامافينغا بسبب تراجع مستواه، كما يغيب عنها أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد





