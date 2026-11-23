حقق فرسان الدولة نتائج مبهرة في ختام النسخة الرابعة من بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، حيث حصد الفارس سعيد المازمي اللقب الأول.

سجل فريق فرسان الإمارات حضوراً قوياً ومبهرًا في ختام منافسات النسخة الرابعة من بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز ، والتي تنافست في فئة الثلاث نجوم 2026، حيث حصدت الدولة المراكز الأولى في المنافسات الرئيسية. اختتمت البطولة يوم الأحد الماضي بحفل تتويح رسمي حضره كبار الشخصيات، حيث توج الفارس الإماراتي سعيد محمد المازمي بلقب جائزة لونجين كلباء الكبرى، ليؤكد تفوق الفرسان المحليين في واحدة من أبرز أحداث الفروسية.

تفاصيل الفوز بجائزة لونجين الكبرى

تمكّن الفارس الإماراتي سعيد محمد المازمي من حصد اللقب الأول في منافسة الجائزة الكبرى، بعد أداء مميز وناجح مع جواده "باسيون في دي دونخوف"، حيث أنهى مسيرته في الجولة الرئيسية دون ارتكاب أي أخطاء. كان المسار الذي خاضه الفارس المازمي يتألف من حواجز يبلغ ارتفاعها 1.50 متر، واستندت المنافسة إلى مواصفات الجولة الواحدة مع وجود جولة تمايز إضافية لفصل الفائزين. شارك في هذه المنافسات النخبوية مجموعة من أبرز الفارس والفارسات، حيث بلغ عدد المشاركين 21 فارساً وفارسة، مما زاد من حدة التنافسية وجودة الأداء.

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مراكز الصدارة ونتائج الفرسان المتصدرين

احتل الفارس حميد عبدالله المهيري المركز الثاني في الترتيب العام، بعد أن قاد جواده "مينتوس" عبر المسار بنجاح، بينما جاء الفارس سالم أحمد السويدي ليشغل المركز الثالث، مستعيراً جواده "جازي ديس دامس كار". واصل فرسان دولة الإمارات حضورهم في قائمة المراكز المتقدمة بحصول الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي على المركز الخامس مع جواده "بياريتز زد"، وفي الوقت نفسه، نالت الفارسة نادية عبدالعزيز تريم المركز السادس على صهوة الفرس "غابريل سولهيور"، مما يعكس العمق الكبير للمخزون الفني للإمارات في هذا التخصص.

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تتويحات فئة النجمة الواحدة وأرقام الزمن

في منافسات فئة النجمة الواحدة، واصل فرسان الإمارات تألقهم وحضورهم القوي، حيث توج الفارس محمد ماجد العواني بالمركز الأول في منافسة المرحلتين، التي شهدت مشاركة كثيفة بلغت 59 فارساً وفارسة. خاض المشاركون هذه الفئة على حواجز يصل ارتفاعها إلى 1.25 متر، حيث نجح العواني مع جواده "دولين باي أولد" في إنهاء المرحلة الثانية بزمن قياسي يبلغ 27.25 ثانية. تقدم الفارس العواني على مواطنه الفارس محمد سلطان اليحيائي الذي حل ثانياً مع جواده "سير دو فراغنيو" بزمن 27.79 ثانية، فيما نال الفارس السوري حمزة جمال المحاميد المركز الثالث مع جواده "كسالاتو" بزمن 27.85 ثانية.

رؤية الشارقة ودور النادي في ترسيخ القيم

أشاد سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، بنجاح النسخة الرابعة من بطولة كلباء لقفز الحواجز، والتي جاءت برعاية الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس النادي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية. أشار اليحيائي إلى أن تنظيم هذه البطولات العريقة يترجم الرؤية الطموحة لإمارة الشارقة في جعل رياضة الفروسية رسالة تربوية وإنسانية تهدف إلى بناء الأجيال وترسيخ القيم النبيلة. كما أكد على الدور البارز الذي تضطلع به هذه البطولات في الترويج السياحي والرياضي لمختلف مدن ومناطق الإمارة، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي لرياضة الفروسية.