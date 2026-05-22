فتوى شرعية من دائرة الشؤون الإسلامية بدبي حول حكم شراء الأضاحي بالتقسيط

أوضح الدكتور أحمد الحداد جواز شراء الأضحية بالتقسيط بشرط خلو المعاملة من الفوائد الربوية، مؤكداً أن الأضحية سنة للقادرين ولا يجب التكلف فيها بما يفوق الاستطاعة المادية.

في إطار تقديم الإرشادات الشرعية والتوعية الدينية للمجتمع، أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن عملية شراء الأضحية عن طريق التقسيط تعتبر جائزة شرعاً ومقبولة، شريطة أن يتم هذا الاتفاق المالي من دون إضافة أي فوائد ربوية أو زيادات مالية ناتجة عن تأخير السداد، حيث تظل المعاملة في إطار القرض الحسن أو البيع بالتقسيط المتفق عليه دون ربا.

وقد شدد الدكتور الحداد في تصريحاته على أن الأضحية في جوهرها هي سنة مؤكدة وليست فرضاً واجباً على كل مسلم، وهي موجهة أساساً لمن يملك القدرة المالية واليسر المادي الذي يمكنه من أدائها من غير وقوع في مشقة مالية أو تكلف مبالغ فيه يتجاوز حدود الاستطاعة الشخصية.

وأوضح أن المسلم الذي يجد في نفسه عجزاً مادياً أو ضائقة مالية لا ينبغي له أن يضع نفسه تحت وطأة الديون أو الأعباء المالية المرهقة من أجل أداء هذه السنة، مؤكداً أن التقوى تكمن في فعل الممكن لا في تكلف المستحيل، وبناءً عليه فإن التقسيط الجائز هو الذي لا يسبب حرجاً ولا يتضمن محرمات ربوية، ولكن يبقى السؤال الجوهري هو مدى حاجة الإنسان لتحميل نفسه ما لا تطيق في أمر هو في الأصل سنة للقادرين.

كما أشار الدكتور أحمد الحداد إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء قد بُنيت في أصولها على مبادئ اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهو منهج رباني يهدف إلى حماية الإنسان من الضغوط النفسية والمادية التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية. واستشهد في هذا السياق بالآية الكريمة 'فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ'، موضحاً أن هذه القاعدة القرآنية تسري على كافة العبادات والمعاملات، بحيث يكون المعيار هو الاستطاعة والقدرة.

وأضاف أن من لم يستطع أداء الأضحية بسبب ضيق ذات اليد فقد وجد عذراً مقبولاً عند الله تعالى، ولا إثم عليه ولا نقص في دينه، لأن العبادة التي تؤدى تحت ضغط مادي شديد أو عبر الاقتراض الذي يسبب القلق قد تفقد روحها الإيمانية وتتحول إلى عبء اجتماعي بدلاً من أن تكون تقرباً روحياً خالصاً للخالق عز وجل، وهو ما يدعو إلى ضرورة مراجعة الفرد لقدراته المالية قبل الإقدام على أي التزام مالي طويل الأمد. وفيما يتعلق بالجانب النبوي والرحمة المهداة، لفت الدكتور الحداد إلى السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف تجلت رحمته بأمته وحرصه الشديد على ألا يُحرم الفقراء وغير القادرين من نيل الأجر والثواب في أيام العيد.

واستدل بما ورد في السنة النبوية المطهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أقرنين أملحين، حيث جعل أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته، وهو ما يجسد أسمى معاني التكافل والتراحم الإسلامي ويؤكد أن المقصد الحقيقي من شعيرة الأضحية ليس في مجرد الذبح أو المظاهر المادية، بل في التقرب إلى الله تعالى وتعظيم شعائره بروح من الطمأنينة والرضا والسكينة.

ودعا الدكتور الحداد الجميع إلى الابتعاد عن الضغوط الاجتماعية أو السعي وراء المظاهر التي قد تدفع البعض إلى تكلف ما لا يطيقون، مشدداً على أن العبرة بالنية والتقوى والصدق في التوجه إلى الله، داعياً إلى التيسير في كل الأمور الدينية والدنيوية وعدم تحميل النفس ما لا تطيق من أعباء مادية قد تؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأضحية حكم التقسيط دائرة الشؤون الإسلامية بدبي السنة النبوية التيسير الشرعي

United States Latest News, United States Headlines