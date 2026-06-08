فتح باب التسجيل لمشاركة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل. وتتضمن البطولة جوائز مالية بقيمة 3 ملايين درهم للفائزين.

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وتتضمن البطولة جوائز مالية بقيمة 3 ملايين درهم للفائزين، وتواصل استقطاب أفضل المواهب والأبطال من مختلف أنحاء العالم. وتشمل منافسات البطولة فئات الهواة والباراجوجيتسو والناشئين والأساتذة، إلى جانب فئة المحترفين التي تشكل المحطة الأبرز والأكثر ترقباً في ختام الحدث. وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري أن البطولة نجحت في بناء مكانة استثنائية جعلت المشاركة فيها هدفاً للرياضيين من مختلف الدول.

وتتوقع البطولة استقطاب آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، في امتداد لمسيرة نمو متواصل عززت مكانتها كأكبر تجمع عالمي لرياضة الجوجيتسو





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بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو جوجيتسو رياضة اتحاد الإمارات للجوجيتسو

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