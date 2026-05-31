فان دايك يودع سلوت بعد إقالته من ليفربول رغم التأهل الأوروبي

ودّع قائد ليفربول فيرجيل فان دايك مدربه آرني سلوت بعد إقالته، بينما يتصدر المدرب الإسباني أندوني إيراولا قائمة المرشحين لخلافته، في ظل خلافات سابقة مع محمد صلاح الذي غادر النادي.

ودّع قائد فريق ليفربول فيرجيل فان دايك مدربه السابق آرني سلوت بعد إقالته، مشيراً إلى أن الفريق لن ينسى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول تحت قيادة المدرب الهولندي.

وقد نشر فان دايك رسالة على إنستغرام شكر فيها سلوت وتمنى له ولعائلته التوفيق. جاءت إقالة سلوت بعد أقل من أسبوع من نهاية الموسم، مباشرة بعد تعادل ليفربول 1-1 مع برينتفورد، رغم ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. واجه ليفربول موسمًا صعبًا في الدفاع عن لقبه، حيث أنهى في المركز الخامس، مع تراجع في الأداء ونتائج مخيبة للآمال، مما زاد الضغوط على سلوت خلال الأشهر الأخيرة.

كانت هناك مؤشرات على خلاف بين سلوت ونجم الفريق محمد صلاح، خاصة بعد استبعاد Salah من التشكيلة الأساسية في مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3-3، وغيبته عن رحلة الفريق إلى ميلانو في دوري الأبطال. 后来، فسخ صلاح عقده بالتراضي وغادر النادي في الصيف، بعد انتقادات لتراجع المعايير داخل النادي وطلب العودة إلى أسلوب اللعب الهجومي السريع المعروف سابقاً.

يبرز الآن المدرب الإسباني أندوني إيراولا كمرشح رئيسي لخلافة سلوت، حيث ترى إدارة ليفربول أن أسلوبه الهجومي يتماشى مع هوية النادي، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد. وأصدر النادي بياناً أشاد فيه بمساهمات سلوت، مؤكداً أن قرار الإقالة كان صعباً، ووصف المدرب بأنه شخص يحتضن المسؤولية، وقاد الفريق إلى اللقب العشرين في الدوري الإنجليزي. وأشار البيان إلى أن التغيير ضروري لاستمرار تقدم النادي، مع التأكيد على احترام سلوت وامتنان النادي له، وأن أبواب أنفيلد ستظل مفتوحة له





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليفربول آرني سلوت فيرجيل فان دايك محمد صلاح أندوني إيراولا

United States Latest News, United States Headlines