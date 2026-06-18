فانس يوضح هدف التفاهم واشنطن‑طهران: تمكين الحكومة اللبنانية من ضبط الأمن في جنوب لبنان

نائب الرئيس الأمريكي يشرح أن الاتفاقية بين واشنطن وطهران تهدف إلى نقل مسؤولية الأمن في جنوب لبنان من حزب الله إلى الحكومة اللبنانية، بهدف خفض التهديدات الإسرائيلية وتعزيز فرص المحادثات الدبلوماسية في واشنطن.

صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الخميس أن أحد الأهداف الأساسية للاتفاقية التي توّلت بين واشنطن وطهران يهدف إلى تمكين الحكومة ال لبنان ية من تولّي إدارة الأمن في جنوب لبنان ، وذلك بدلاً من جماعة حزب الله ، في سعي لتقليل التوترات الإقليمية ومنع أي تصعيد إسرائيلي قد يهدد استقرار المنطقة.

وأوضح فانس للصحفيين أن Washington ترغب في أن تكون الدولة اللبنانية - ممثلةً في الشعب المنتخب - هي الجهة التي تتولى حفظ الأمن في الجنوب، بحيث لا تكون البقعة تحت سيطرة غير حكومية أو تنظيمية، لأن ذلك يولّد شعوراً بالتهديد لدى الجانب الإسرائيلي، ما قد يدفعه إلى شن هجمات جديدة على أراضي لبنان أو على العاصمة بيروت. وأضاف المتحدث بأن هذا التغيير في موازين القوة سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على الجبهات المتعددة التي تشهد نزاعات مستمرة، بما في ذلك تلك التي تجري في سهل الضفة اللبنانية وساحل البحر المتوسط، وبالتالي سيعزز فرص اتخاذ خطوات دبلوماسية حقيقية نحو حل شامل للملف اللبناني





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