فاندوم دبي 2026 يجمع عشاق الأنمي والثقافة الشعبية في مركز كونكورس دبي أوتلت مول

انطلقت النسخة الثانية من فاندوم دبي 2026 في مركز كونكورس دبي أوتلت مول، حيث تجمع أكثر من 200 علامة تجارية ومؤدين أصوات يابانيين في فعالية ثقافية متنوعة.

انطلقت في الثالثين من أكتوبر الجاري، النسخة الثانية من فعالية " فاندوم دبي 2026"، والتي تحولت إلى وجهة رئيسية لعشاق الثقافة الشعبية في الإمارات. أُقيمت الفعالية في مركز "ذا كونكورس للمؤتمرات" ضمن دبي أوتلت مول ، واستمرت حتى الأول من نوفمبر من العام نفسه. جمعت الفعالية بين مختلف اهتمامات الهواة، بدءاً من ال أنمي والمانغا، مروراً بالألعاب الإلكترونية والبطاقات التداولية، وصولاً إلى فن ال كوسبلاي والموسيقى الكورية المعروفة باسم الكيبوب.

أرقام ضخمة وتجارب متنوعة في فاندوم دبي

تضم الفعالية أكثر من مئتي علامة تجارية وفنان، مما يجعلها واحدة من أكبر تجمعات المعجبين بالثقافة الشعبية في المنطقة. يقدم السوق المخصص للفعالية وحده أكثر من ثمانين عارضاً تجارياً، مما يوفر تنوعاً واسعاً في المنتجات والمقتنيات النادرة. تشمل التجارب المتاحة أكثر من عشرة أنشطة تفاعلية ومسابقة متنوعة، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين عرضاً ترفيهياً حياً.

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لا تقتصر تجربة الزائر على الشراء أو المشاهدة فقط، بل تتحول إلى فرصة للدخول إلى مجتمع يفهم شغفه دون حاجة لشرحه. يشعر المعجبون بأنهم في بيئة مريحة حيث لا يحتاجون إلى تبرير معرفتهم العميقة بشخصيات الأنمي أو أهمية اللعبة التي يمارسها هوايتهم. هذه الأجواء المجتمعية هي جوهر الفعالية التي تهدف لربط شتات الهواة تحت سقف واحد في دبي.

لقاء مؤدي الأصوات وجاذبية دبي العمرانية

شهدت الفعالية لحظات تاريخية للجمهور من خلال لقاء مؤدي أصوات يابانيين من مشاهير الأنمي. كشف أحد المؤدين عن ذكرى مميزة من مسيرته، وهي مشهد كان الشخصية الرئيسية نائمة بينما كان إصبعه داخل فمه، مما يوضح عمق الارتباط العاطفي بين المؤدي والشخصية. من جانبها، حلت مؤدية صوت الشخصية "أوريهيمي إينوي" من سلسلة "بليتش" في دبي.

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أشارت المؤدية "يوكي ماتسوؤكا" إلى مشهدها المفضل في السلسلة، وهو مشهد وداع يجمع بين شخصياتها الرئيسية في لحظات درامية. وعن رغبتها في العودة إلى الوطن، كشفت بضحك أنها انبهرت بالمباني المستقبلية في دبي ورغبتها في اقتلاع أحدها لأخذه إلى طوكيو. كما خططت لاستعراض شخصيتها الفنية في السوق القديم للتراث محققة تفاعلاً بين الثقافات.

المجتمع والتنوع كقوة دافعة للثقافة الشعبية

يعتبر مدير المعرض "لوي بينهيرو" أن تنوع الإمارات، والذي يضم نحو مئتي جنسية، هو عامل حاسم في نجاح هذه الفعاليات. يوضح أن التنوع الثقافي يجعل الهوايات تأخذ أبعاداً جديدة، حيث تختلف تجربة ممارس الكوسبلاي أو بائع البطاقات في الإمارات عنها في اليابان أو الولايات المتحدة. هذا الاختلاف يثري المشهد العالمي للثقافة الشعبية ولا يقتصر على الاستيراد فقط.

يتوقع بينهيرو أن تسهم بيئة دبي المستقبلية في تصدير الهويات الثقافية الإقليمية إلى العالم. يرى أن الثقافة الشعبية ظاهرة عالمية لا تنحصر بحدود جغرافية، وأن الإمارات تتيح مساحة للمجتمع المحلي لعرض نسخته الخاصة من هذه الثقافة. يجمع المعرض بين الأنمي، الكوسبلاي، البطاقات، الموسيقى، والفنانين المستقلين في تجربة متكاملة.

فعاليات جانبية وتنافسية في يوم السبت الثاني

خصصت الفعالية مساحة كبيرة لفن الكوسبلاي، الذي يمنح المعرض هويته البصرية المميزة. تضمنت المسابقات فئة "كوسبلاي فيوجن" التي تدمج شخصيتين في تصميم واحد، وفئة "كوسبلاي كات ووك" لعرض مهارات التصميم. في نفس السياق، تحولت بطاقات "ون بيس" و"بوكيمون" من مقتنيات شخصية إلى أداة منافسة في بطولات رسمية.

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أما في يوم الأحد، فقد شملت البرامج تجربة جماعية لفتح حزم بطاقات "بوكيمون" للزوار. يستمر الحدث في الثاني من نوفمبر من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً في مركز "ذا كونكورس للمؤتمرات" بدبي أوتلت مول، حيث يمكن للزوار استكشاف "زقاق الفنانين" الذي يعرض أعمالاً أصلية وموسيقى حية.